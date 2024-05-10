مواعيد قطارات القاهرة مطروح 2024 بعد تغييرها بسبب انطلاق موسم المصايف

تشهد مواعيد قطارات القاهرة - مطروح 2024، تغييرًا في مواقيت القيام والوصول، اعتبارًا من 1 يونيو المقبل، بالتزامن مع بدء موسم المصايف، وذلك وفقًا لما أعلنته هيئة سكك حديد مصر، وذلك ضمن خطتها للارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للركاب، وتوفير سُبل الراحة لهم، إذ تتوافر مواعيد قطارات صباحية وأخرى مسائية من القاهرة لمطروح والعكس.

وتنشر «الوطن» خلال السطور الآتية، مواعيد قطارات القاهرة - مطروح 2024 بعد تعديلها بالتزامن مع انطلاق موسم المصايف، وذلك في ظل الخدمات المقدمة لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

مواعيد قطارات القاهرة مطروح 2024

وتضمنت مواعيد قطارات القاهرة - مطروح 2024 «النوم» والتي أعلنتها الهيئة العامة لسكك حديد مصر، أيام السبت والإثنين والأربعاء، فضلًا عن مواعيد القطار الإسباني المكيف القاهرة/ مطروح أيام الأحد والثلاثاء والخميس.

مع تشغيل قطار رقم 773/772 القاهرة/ مرسى مطروح، إذ يتحرك من القاهرة في تمام الساعة 10:05 مساءً، ويصل مرسى مطروح في تمام الساعة 5:35 فجرًا.

مواعيد قطارات القاهرة مطروح المكيفة

ووفقًا لمواعيد قطارات القاهرة مطروح المكيفة «درجة ثالثة» رقم 939/ 940 فإنّه يتحرك القطار من القاهرة في تمام الساعة 5:50 فجرًا، ويصل مرسى مطروح في تمام الساعة 1:40 ظهرًا.

وتضمنت مواعيد قطارات مطروح القاهرة المكيفة، تحرك قطار 775/774 نوم أيام الأحد والثلاثاء والخميس، وقطار مطروح القاهرة إسباني مكيف الإثنين والأربعاء والجمعة، إذ يتحرك القطار من مرسى مطروح في تمام الساعة 10:30 مساءً، ويصل القاهرة في تمام الساعة 5:35 فجرًا.

فيما يتحرك قطار مرسى مطروح القاهرة المكيف رقم 943/942 درجة ثالثة في تمام الساعة 10:00 مساءً، ويصل القاهرة في تمام الساعة 5:00 فجرًا.

بينما يتحرك قطار القاهرة مطروح مكيف 1933/ 1934 درجة ثالثة، من القاهرة في تمام الساعة 11:15 مساءً، ويصل مرسى مطروح في تمام الساعة 7:00 صباحًا.

وينطلق قطار مرسى مطروح القاهرة مكيف درجة ثالثة رقم 1935/1936 في تمام الساعة 3:10 عصرًا ويصل القاهرة في تمام الساعة 10:25 مساءً.

مواعيد قطارات القاهرة مطروح 2024

وبحسب مواعيد قطارات القاهرة مطروح 2024 فإنّ قطار 1205 تحيا مصر، سيتحرك من القاهرة في تمام الساعة 6:45 صباحًا، ويستكمل جدوله المدرج إلى مرسى مطروح.