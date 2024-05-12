1600 جنيه شهريا عائد من شهادة بنك القاهرة.. اعرف التفاصيل

يتيح بنك القاهرة الحكومي، شهادات ادخارية متنوعة من بينهم شهادة بريمو الثلاثية التي تمّ رفع عائدها الأيام الماضية، لتصل إلى 20% سنويًا.

شهادة بريمو الثلاثية من بنك القاهرة

وبحسب جدول أسعار العائد من بنك القاهرة لشهر مايو 2024، شهادة بريمو مدتها 3 سنوات ودورية صرف العائد شهريًا، والحد الأدنى لشراء الشهادة 10 آلاف جنيه.

ويمكن لصاحب مبلغ 100 ألف جنيه الحصول على عائد نحو 1600 جنيه شهريًا عند شراء شهادة بريمو من بنك القاهرة.

تفاصيل العائد على شهادة بنك القاهرة

وبالنسبة للعائد على شهادة بنك القاهرة الثلاثية يكون ثابت طوال المدة، ويبدأ احتساب العائد من الشهر التالي من يوم الشراء.

شهادة بريمو الثلاثية

ويتيح بنك القاهرة إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة كما يمكن إصدار أنواع مختلفة من بطاقات الائتمان، ولا يمكن استرداد الشهادة قبل مرور 6 أشهر من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء، ويمكن استردادها قبل نهاية المدة حسب تعليمات وشروط البنك.

يذكر أن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بالترتيب هو 27.25%، 28.25% و27.75%، وسعر الائتمان والخصم 27.75%.