محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير المرحلة الثانية من محور المنصورية

أجرى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جولة ميدانية لمتابعة نسب تنفيذ أعمال تطوير المرحلة الثانية من محور المنصورية بطول 2 كيلومتر، بدء من الطريق الدائري وحتى كوبري عز، لما له من أهمية مرورية كأحد المسارات والمحاور المرورية المؤدية للمناطق السياحية، والمتحف المصري الكبير.

تحسين الصورة البصرية

وأوضح محافظ الجيزة أن أعمال التطوير تأتي في إطار خطة الدولة بتطوير الطرق والمحاور المرورية المؤدية للمتحف المصري الكبير، والمنطقة المحيطة به، للعمل على تحسين الصورة البصرية، وخلق رؤية عصرية، تتماشى مع الطابع الأثري والسياحي للمنطقة، والتي تشهد تطورا ملحوظا.

وعاين محافظ الجيزة خلال جولته النموذج الأولي من القطاع المنتهي من ساحات الانتظار، الجاري تنفيذها علي جانبي الطريق، لخدمة الأفواج السياحية والمترددين عليه.

كما عاين محافظ الجيزة الأكشاك الحضارية والبارتيشنات الجاري تنفيذها في الممشى السياحي الكائن بالجزيرة الوسطي، من المرحلة الثانية لتطوير محور المنصورية، موجها بضرورة تغطية كابلات الكهرباء ومستلزمات الري.

ووجه محافظ الجيزة خلال الجولة مدير مديرية الطرق بسرعة الانتهاء من أعمال رصف وتطوير جانبي المحور، والانتهاء من ساحات الانتظار بالتزامن مع أعمال تطوير الممشي السياحي الكائن بالجزيرة الوسطي، مؤكدا إدراج مسافة 100 متر بعد الطريق الدائري اتجاه أبو النمرس بأعمال التطوير، ورفع الكفاءة لتيسير الحركة المرورية.

وكلف محافظ الجيزة، خلال جولته، رئيس حي الهرم بضرورة المتابعة الدورية للأعمال، والتنسيق مع الشركة المنفذة، وحل أي عقبات قد تواجههم، وتقديم الدعم اللازم لهم لسرعة الانتهاء من القطاعات التي يجري العمل بها، طبق للجدول الزمني المحدد، وذلك في إطار التجهيزات لافتتاح المتحف المصري الكبير.

خطوط مياه وصرف صحي

كما كلف محافظ الجيزة مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بضرورة توفير خطوط مياه وصرف صحي في أماكن التطوير لخدمة الاكشاك الحضارية، والمترددين علي الطريق، وبسرعة الانتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن لما له من أهمية حيوية.