أسعار الخضراوات اليوم الأحد في سوق الجملة بـ6 أكتوبر

تباينت أسعار الخضراوات اليوم الأحد الموافق 12 مايو 2024 في سوق الجملة بـ6 أكتوبر، وسط وجود رقابة على الأسعار من قبل أجهزة المحافظة.

أسعار الخضراوات في سوق الجملة بـ6 أكتوبر

وجاءت أسعار الخضراوات اليوم في سوق الجملة بـ6 أكتوبر كالتالي:

- يتراوح سعر الطماطم من 3 إلى 5.5 جنيه.

- يتراوح سعر البطاطس من 5 إلى 12 جنيهًا.

- يتراوح سعر البصل من 5 إلى 7 جنيهات.

- يتراوح سعر الكوسة من 7 إلى 11 جنيهًا.

- يتراوح سعر الجزر بدون عروش من 2.5 إلى 4.5 جنيه.

- يتراوح سعر الفاصوليا من 8 إلى 16 جنيهًا.

أسعار الباذنجان اليوم

وجاءت أسعار الباذنجان اليوم في سوق الجملة بـ6 أكتوبر بمحافظة الجيزة كالتالي

- يتراوح سعر الباذنجان بلدي من 4 إلى 10 جنيهات.

- يتراوح سعر الباذنجان رومي من 5 إلى 7 جنيهات.

- يتراوح سعر الباذنجان الأبيض من 9 إلى 13 جنيهًا.

- يتراوح سعر الفلفل رومي بلدي من 6 إلى 12 جنيهًا.

- يتراوح سعر الفلفل رومي صوب من 4 إلى 9 جنيهات.

- يتراوح سعر الفلفل حامي بلدي من 4 إلى 9 جنيهات.

- يتراوح سعر الفلفـل حامـي صـوب من 10 إلى 20 جنيهًا.

- يتراوح سعر الفلفل ألوان «أصفر- أحمر- برتقالي» من 16 إلى 24 جنيهًا.

أسعار الملوخية اليوم

- يتراوح سعر الملوخية من 5 إلى 8 جنيهات.

- يتراوح سعر الخيار صوب من 4 إلى 12 جنيهًا.

- يتراوح سعر الخيار بلدي 4 من إلى 12 جنيهًا.

- يتراوح سعر القلقاس من 20 إلى 23 جنيهًا.

- يتراوح سعر البطاطا من 12 إلى 18 جنيهًا.

- يتراوح سعر الثوم من 35 إلى 55 جنيهًا.

- يتراوح سعر اللفت من 2 إلى 4 جنيهات.

- يتراوح سعر البنجر من 2 إلى 4 جنيهات.