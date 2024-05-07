أسعار الخضار والفاكهة في سوق الجملة.. كيلو الطماطم بـ4 جنيهات

تتفاوت أسعار السلع من مكان لآخر، ويكثر الاستغلال من قبل التجار، ولهذا حددت محافظة الجيزة أسعار الفواكه والخضراوات اليوم بالأسواق، منعا لاستغلال التجار، والإبلاغ عنهم حال تزويد السعر، من خلال روابط ووسائل اتصال خاصة بالمحافظة.

أسعار الخضراوات في سوق الجملة

وجاء أسعار الخضراوات كما حددتها محافظة الجيزة على النحو التالي:

- البطاطس 11 جنيها للكيلو.

- الطماطم 4 جنيهات للكيلو.

- البصل 9 جنيهات للكيلو.

- الكوسة 9 جنيهات للكيلو.

- فلفل رومي وحامي 10 جنيهات للكيلو.

- خيار صوب 9 جنيهات للكيلو.

- خيار بلدي 7 جنيهات للكيلو.

- باذنجان رومي 8 جنيهات.

- باذنجان عروس 10 جنيهات.

- باذنجان أبيض 12 جنيها للكيلو.

- ليمون 25 جنيها للكيلو.

- بامية 35 جنيها للكيلو.

- فاصوليا 12 جنيها.

- جزر 5 جنيهات.

فلفل ألوان 30 جنيها للكيلو.

أسعار الفواكه في سوق الجملة

وجاءت أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء بسوق الجملة في 6 أكتوبر على النحو التالي:

- برتقال صيفي 5.50 جنيه للكيلو.

- يوسف موركت 5 جنيهات للكيلو.

- تفاح لبناني أبيض وأحمر 45 جنيها للكيلو.

- تفاح سوري 50 جنيها للكيلو.

- تفاح يوناني 50 جنيها للكيلو.

- تفاح إيطالي 65 جنيها.

- جوافة 30 جنيها للكيلو.

- خوخ فلوريدا 25 جنيها للكيلو.

- خوخ سكري 35 جنيها للكيلو.

- عنب أحمر فليم 60 جنيها.

- كنتالوب 10 جنيهات للكيلو.

- موز 15 جنيها للكيلو.

- شمام كنوز 10 جنيهات.

- شمام شلانتيه 15 جنيها.

- بطيخ نمرة 1 و2 بسعر 35 جنيها.

بطيخ زيرو 40 جنيها.

وفي حالة زيادة الأسعار عن المعلن يمكن الإبلاغ عنها من خلال الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة.