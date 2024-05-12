7 أسباب للشعور بالأرق أثناء فترة الحمل.. «ابتعدي عنها فورا»

تتعرض العديد من النساء الحوامل لبعض التعب والأرق الشديد، مما يسبب لهن عجزًا في أداء مهامهن اليومية بشكل سليم، وصعوبة في النوم وجودته، وعادةً ما تكون هذه الأعراض بسبب التغيرات الهرمونية الناتجة عن الحمل، وفي هذا الصدد نستعرض في التقرير التالي أسباب ذلك الأرق، وفقا لدكتور حسن جعفر، استشاري أمراض النساء خلال حديثه لـ«الوطن».

أسباب أرق الحمل

وأوضح جعفر إلى أنه غالبا ما يكون الأرق الناتج عن الحمل بسبب هرمون البروجسترون خاصةً في الشهور الثلاثة الأولى في الحمل، ونظرا لارتفاعه في الجسم، فيمكن أن يسبب ذلك القيلولة والنعاس أثناء النهار مما ينتج عنه صعوبة في النوم وجودته ليلا، مشيرا إلى عدة عوامل تجعل الأرق أسوأ مثل:

- الأطعمة المقلية التي تزيد الحموضة.

- ضيق التنفس نتيجة ضغط الحمل على الحجاب الحاجز في الشهور الأخيرة من الحمل.

- الحموضة.

- الاكتئاب.

- التوتر.

- الخوف من ما بعد الحمل.

- الدخول المتكرر إلى الحمام.

علاجات منزلية للأرق

وأشار استشاري أمراض النساء والتوليد إلى مجموعة من الطرق المنزلية التي تساعد في علاج الأرق أثناء فترة الحمل مثل:

- ممارسة الرياضة.

- الابتعاد عن شرب السوائل بكثرة في المساء.

- المشي خلال فترات اليوم.

- تجنب الأطعمة المقلية.

- النوم بالوضع الجنيني (النوم على الجانب الأيسر).

- النوم في غرفة مظلمة هادئة.

- الحفاظ على نظافة غرفة النوم.

- تقليل مشروبات الكافيين.

- الابتعاد عن الهواتف الذكية قبل الدخول إلى النوم.

- الحرص على تناول الفيتامينات، خاصة التي تحتوي على فيتامين «ب».

أرق الحمل

ووفقا لدراسة نُشرت عام 2018، أشارت إلى أن 44.2% من النساء الحوامل يعانين من الأرق خلال أول ثلاثة أشهر من الحمل، وأفادت الدراسة التي أجريت على 486 حالة، أن العدد الأغلب من النساء يعانون من مشاكل خاصة بالنوم وجودته، وقد يزداد الأمر سوء مع تقدم شهور الحمل، ويرجع ذلك للتغيرات الهرمونية التي تحدث لهم، وفقاً لموقع «Medical News Today».