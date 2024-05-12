«الأرصاد» تحذر من رياح مثيرة للرمال على 11 محافظة خلال الساعات المقبلة

حذّرت هيئة الأرصاد الجوية، في تقرير صادر عنها، من تعرض 11 محافظة من محافظات وسط وجنوب الصعيد، خلال الساعات المقبلة، لنشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة خاصة على المناطق المفتوحة.

رياح مثيرة للرمال والأتربة

وأضافت الأرصاد الجوية، انه مع بداية ساعات المساء تشهد كلا من محافظات «الفيوم - بني سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر- أسوان - الوادي الجديد - أبو سمبل» زيادة في سرعات الرياح المثيرة للرمال والأتربة، والتي تعمل على انخفاض الرؤية الأفقية احيانا على الطرق الصحراوية والسريعة، خاصة مع هبوط كتل هوائية ساخنة وشديدة الحرارة من الصحراء الغربية للبلاد تزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

سرعات الرياح اليوم على القاهرة والمحافظات

- سرعات الرياح اليوم على القاهرة الكبري وشمال وجنوب الوجه البحري 30 كيلومترا في الساعة.

- سرعات الرياح علي مدن القناة والسواحل الشرقية والغربية 34 كيلومترا في الساعة.

- سرعات الرياح على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 كيلومترا في الساعة.

- سرعات الرياح على محافظات شمال وجنوب ووسط الصعيد بين 32 لـ34 كيلو مترا في الساعة.