«الأرصاد»: طقس حار على أغلب الأنحاء.. واستمرار رياح الخماسين حتى انتهاء الربيع

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى ومدن القناة وجنوب الوجه البحرى وجنوب سيناء ومحافظات شمال الصعيد، معتدل الحرارة اليوم على السواحل الشمالية.

رياح الخماسين مستمرة حتى 6 أسابيع

وقالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة، لـ«الوطن»، إنّ البلاد لا زالت تتأثر بنشاط رياح الخماسين، وأنها ستستمر لمدة 6 أسابيع، موضحة أنها رياح مثيرة للرمال والأتربة أحيانا خاصة على المناطق والطرق المفتوحة والمدن والمحافظات ذات الظهير الصحراوي.

وأوضحت غانم استمرار عدم الاستقرار في درجات الحرارة بين شمال جنوب البلاد، بسبب تأثر شمال البلاد والسواحل الشمالية بالمنحفضات الجوية والكتل الهوائية القادمة من جنوب أوروبا على سطح البحر المتوسط، في حين تتأثر محافظات جنوب البلاد بكتل هوائية صحراوية حارة قادمة من المناطق الصحراوية جنوب وغرب البلاد.

حالة الملاحة البحرية اليوم

وفي ذات السياق أكدت الأرصاد الجوية، استقرار حالة الملاحة البحرية على مسطح البحرين المتوسط والأحمر، وارتفاع الأمواج على البحرين معتدلة من (1.5 إلى 2.25) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.