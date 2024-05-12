«التعليم» تدعم تمويل توريد لاب توب لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

وافق مجلس إدارة صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، على دعم تمويل عملية توريد أجهزة لاب توب لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

كما وافق مجلس الإدارة على تمويل استكمال البنية التحتية لمدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالقاهرة الجديدة.

وجرت الموافقة على تمويل تنفيذ أعمال صيانة لـ10 من مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بـ«المعادي، و6 أكتوبر، وبرج العرب، والفيوم، والدقهلية، والسادات، وبني سويف، والزقازيق، وأكتوبر، وأسيوط».