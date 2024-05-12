منصة WATCH IT تكشف عن شخصية كامل الباشا في مسلسل دواعي السفر

كشفت منصة WATCH IT الرقمية عن الشخصية التي يقدمها الفنان كامل الباشا ضمن أحداث مسلسل دواعي السفر بطولة أمير عيد، من خلال بوستر نشرته الصفحة الرسمية للمنصة على فيسبوك.

ويجسد الفنان كامل الباشا شخصية رجل يُدعى «إبراهيم» ضمن أحداث مسلسل دواعي السفر، حسب ما أعلنت الصفحة الرسمية لمنصة WATCH IT عبر فيسبوك، حيث طرحت البوستر الدعائي للمسلسل الذي يحمل صورة كامل الباشا، وعلقت: «استنوا إبراهيم في مسلسل دواعي السفر».

موعد عرض مسلسل دواعي السفر

ويعتبر مسلسل دواعي السفر من أعمال WATCH IT الأصلية التي يبدأ بث أولى حلقاته الأربعاء المقبل، وتدور أحداثه في إطار درامي حول شخصية «إبراهيم» التي يجسدها كامل الباشا الذي يعيش في عالم من نسج خياله وعندما يجد نفسه في موقف صعب يقرر تغيير حياته.

شخصيات مسلسل دواعي السفر

ومن أبطال مسلسل دواعي السفر المطرب أمير عيد، ونادين التي تقدم دور «هدى»، وأحمد غزي الذي يقدم دور «سامي»، ودنيا وائل في دور «داليا»، وجلا هشام في دور «شيرين»، ولأول مرة آدم الألفي في دور «عمرو الصيرفي»، وآية حلمي في دور «شريفة»، وغيرهم.