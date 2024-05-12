«اعرف إزاي تتصرف».. كيفية إلغاء رقم توكيل الشهر العقاري حال نسيانه

توكيلات القضايا من الأوراق الرسمية، التي يلجأ إليها العديد من المواطنين للوكالة عنهم في الأعمال القضائية من رفع دعاوي أمام مختلف المحاكم.

كيفية استخراج صورة طبق الأصل من التوكيل

وترصد «الوطن» في السطور التالية، كيف يمكن لمن فقد أصل وصور التوكيل وتاريخه ورقمه، استخراج صورة طبق الأصل أو إلغائه.

قال محمد ميزار المحامي بالنقض، إنه يجب على من فقد أصل وصور التوكيل وتاريخ تحرير التوكيل ورقمه، التوجه إلى الشهر العقاري الصادر منه التوكيل، وتقديم صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة به مرفقًا معها طلب للبحث عن التوكيل في الشهر العقاري، للموظف المختص.

دفع رسوم استخراج التوكيل المفقود

وأضاف «ميزار» في تصريحات لـ«الوطن»، ومن ثم يدفع الرسوم المقررة على الطلب، وبدوره يحدد موظف الشهر العقاري يوم استلام صورة طبق الأصل من التوكيل، وغالبًا ما يكون التسليم في اليوم التالي للتقديم على التوكيل.

استخراج صورة طبق الأصل من التوكيل

وأوضح المحامي، أنه بعد استخراج صورة طبق الأصل من التوكيل فيمكن لصاحب التوكيل إلغائه، وذلك بتقديم طلب للموظف المختص مرفقًا به صورة من التوكيل وصورة من بطاقة الرقم القومي الخاص به، وإعطاءه ما يفيد إلغاء التوكيل.