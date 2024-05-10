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أعلى 3 شهادات ادخارية بعائد سنوي في البنوك

كتب:

منة العشماوي
03:16 ص | الجمعة 10 مايو 2024
أعلى الشهادات الادخارية

أعلى الشهادات الادخارية

يوفر القطاع المصرفي أنواعا من الشهادات الادخارية، بعوائد مرتفعة ودوريات متنوعة ومدد مختلفة، ومن بينها شهادات بعائد يصرف سنويًا وثابتا طوال مدة الشهادة.

نرصد في السطور التالية، أعلى 3 شهادات ادخارية بعائد ثابت طوال المدة ودورية صرف سنويًا بحسب المواقع الرسمية للبنوك المصرية.

شهادة بنك الإمارات دبي الوطني

يوفر بنك الإمارات دبي الوطني الشهادة الثلاثية بعائد 22% سنويًا، والمدة 3 سنوات، ويكون العائد ثابت طوال مدة الشهادة، والحد الأدنى للشراء مليون جنيه والفائدة تصرف سنويًا.

شهادة بنك التعمير والإسكان 

يتيج بنك التعمير والإسكان شهادة يطلق عليها اسم luxury، بعائد يصل إلى 20% سنويًا، والمدة 3 سنوات والحد الأدنى لشراء الشهادة  100 ألف جنيه، وبالنسبة للعائد أيضًا ثابت طوال المدة، ويصرف سنويًا.

بنك قطر الوطني الأهلي QNB

يوفر بنك قطر الوطني QNB، شهادة يطلق عليها اسم فيرست بعائد 21.65% سنويًا، والمدة 3 سنوات، والحد الأدنى للشراء 500 ألف جنيه، بعائد ثابت يصرف سنويًا.

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بقلم منة العشماوي