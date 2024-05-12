وزير الرياضة عن أزمة مركز شباب المنصورة: «لا ننحاز لطرف ضد آخر»

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أنّ الوزارة تعتمد استراتيجية محددة في اتخاذ قرار تحويل المراكز الشبابية إلى مراكز تنمية شبابية، مشيرا إلى أن مركز شباب استاد المنصورة له أهمية كبرى، ولكننا لدينا أداة العدل واختيار التوقيت المناسب، ولا ننحاز لطرف ضد آخر.

مركز شباب استاد المنصورة،

جاءت تصريحات الوزير، للرد على ما أثاره النائب طارق عبد العزيز، في كلمته بالجلسة العامة اليوم، بشأن مركز شباب استاد المنصورة، الذي يضم 40 ألف عضوية، وجرى اتخاذ قرار تحويله إلى مراكز تنمية شبابية، ولم يحدث أي تطور يذكر.

وأضاف الوزير: «زرت استاد المنصورة من قبل، وشاهدت على الطبيعة ما وصل إليه، ووجدت إعلانات لأطباء ومواعيد عيادتهم، وغيرها من الإعلانات غير اللائقة وغير المقبولة، وكان هناك صراعا بين عدة جبهات تسعى للإدارة، وكان لابد من التدخل والتطوير.