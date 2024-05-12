«البسوا الشتوي».. «الأرصاد» تحذر من منخفض جوي وطقس بارد وأمطار غدا

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من مخفض جوي يؤثر على البلاد في هذه الأثناء، ويؤدي إلى تكاثر السحب وسقوط أمطار وانخفاض الحرارة، غدا الاثنين، في بعض المناطق بما في ذلك السواحل الشمالية.

وأوضح محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ هناك فرصًا لسقوط الأمطار غدًا الاثنين، على السواحل الشرقية وخاصة محافظتي بور سعيد وشمال سيناء «رفح والعريش»: «طبعًا لسه في أمطار خفيفة، هتبقي في مناطق السواحل الشرقية».

السحب ستؤدي إلى حجب جزء من أشعة الشمس

هناك فرص لتكوين السحب على غالبية السواحل الشمالية، ومن المتوقع وصولها إلى القاهرة، وستعمل السحب على حجب جزء من أشعة الشمس، لذ يجب الانتباه جيدًا في الصباح الباكر، خاصة أثناء قيادة السيارة، وفقًا لـ«القياتي».

هناك امتداد لمنخفض جوي

يشهد طقس الغد درجات حرارة أقل من المعتاد، وأقل درجة أو درجتين عن المعدل الطبيعي، بسب امتداد منخفض جوي، لا يزال تأثيره موجود، وسيؤدي ذلك إلى انخفاض شديد، في درجات الحرارة ليلًا، بحسب عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية.

ضرورة ارتداء الملابس الشتوية

ونصح «القياتي» بعدم ارتداء ملابس صيفية في الليل، خلال هذه الأيام، لوجود المنخفض الجوي، الذي سيؤدي إلى انخفاض في درجات الحرارة مقارنة بالطقس النهاري، بالإضافة إلى نشاط نسبي للرياح، مما سيؤدي إلى زيادة إحساسنا بالبرودة.