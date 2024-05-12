مصـر سلة غذاء العالم في 2027

تُنفذ الدولة المصرية أحد أكبر المشروعات الزراعية الصناعية التجارية المتكاملة فى العالم فى عدد من محافظات الجمهورية، بتوجيهات رئاسية، عبر مشروعات استصلاح وزراعة مساحات واسعة من الأراضى الصحراوية فى مختلف أنحاء البلاد، فضلاً عن بدء عدد من مشروعات التصنيع الزراعى الكبرى، والاقتصاد البيئى، ومشروعات تكاملية مختلفة، من أجل توفير الغذاء للمصريين وتصدير الفائض.

البداية كانت فى عام 2017، حين وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، العقيد دكتور بهاء الغنام بتنفيذ عدد من أنشطة الاستصلاح وزراعة الأراضى الممتدة على محور الضبعة، وهو المشروع الذى بدأ بمساحات صغيرة وفق أحدث أساليب الرى الحديث وتكنولوجيات الزراعات الدقيقة، حتى نجح المشروع فى استصلاح 800 ألف فدان من صحارى مصرى خلال 7 سنوات فقط.

ثم أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى توجيهاته لقيادات مشروع مستقبل مصر، بالتعاون مع وزارات الزراعة واستصلاح الأراضى، والموارد المائية والرى، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالتوسع فى استصلاح الأراضى الصحراوية ليتم اختيار مشروع يُعتبر أحد أكبر المشروعات الزراعية والصناعية والتجارية المتكاملة فى 8 مواقع على مستوى الجمهورية.