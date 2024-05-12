البابا تواضروس يشهد حفل مغتربي إيبارشية 6 أكتوبر وأوسيم

شهد قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم، حفل التخرج الذي نظمه اجتماع القديس تيموثاوس للمغتربين التابع لخدمة قطاع الشباب بإيبارشية 6 أكتوبر وأوسيم تحت عنوان «راشي» أي فرح.

شارك في الحفل الذي أقيم في مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حوالي 1000 من الطلبة المغتربين والطالبات المغتربات الذين ينتمون لعدد من إيبارشيات الكرازة المرقسية من الدارسين في جامعات والمعاهد مدينة 6 أكتوبر وما حولها.

فقرات الحفل

تضمن الحفل عدة فقرات من بينها كلمة لنيافة الأنبا دوماديوس أسقف 6 أكتوبر وأوسيم، وفقرة تسبيح قدمها كورال «القديس تيموثاوس» للمغتربين، وفقرة «مايم».

وكرّم قداسة البابا 250 خريجًا وخريجة، و30 من خريجي فصل «إعداد خدام مغتربين» وألقى قداسته كلمة بعنوان «أيام من ذهب» تحدث خلالها عن الفترات الجميلة في حياة الإنسان وكيف أنها تكون فرصة لاكتساب خبرات ينتفع بها في حياته، وتتخذ فيها قرارات مهمة تؤثر على مستقبله.

حضر الحفل من أحبار الكنيسة إلى جانب نيافة الأنبا دوماديوس، نيافة الأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق بأسيوط.