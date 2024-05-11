البابا تواضروس يدشن كنيسة العذراء بالرحاب اليوم.. «بث مباشر»

ترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم السبت القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء مريم في مدينة الرحاب، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الإنشاءات والتطوير فيها، حيصث استخدام البابا تواضروس زيت الميرون في القداس بمشاركة لفيف من المطارنة والأساقفة وكهنة الكنيسة.

ويعد هذا التدشين الثاني للكنيسة الذي يقوم به البابا تواضروس، وكان الأول عام 2015 لخدمة الأسر المسيحية في المنطقة، وكرم البابا خلال القداس عددا من الأساقفة والكهنة الحضور وأهدى لهم الهدايا التذكارية احتفالاً بهذه المناسبة.

الحضور قاصر على سكان الرحاب المدرج أسمائهم على أنظمة الكنيسة

ونوهت الكنيسة بأن الحضور قاصر على سكان الرحاب المدرج أسمائهم على أنظمة الكنيسة وبحجز مسبق، مشيرة إلى أن هناك ترتيبات خاصة بالدخول حفاظاً على أمن الكنيسة.

وتبث صلوات القداس من خلال القنوات القبطية الفضائية، وعبر بث مباشر على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وصفحة المركز الإعلامي للكنيسة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وقناة «c.o.c».