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البابا تواضروس يستقبل رئيسي الكنيستين السريانية والأرمينية

كتب:

مريم شريف
11:44 م | الخميس 09 مايو 2024
البابا تواضروس خلال استقبال رئيسي الكنيستين السريانية والأرمينية

البابا تواضروس خلال استقبال رئيسي الكنيستين السريانية والأرمينية

استقبل البابا تواضروس الثاني مساء اليوم الخميس، بالمقر بالبابوي بالقاهرة، صاحبا القداسة مار أغناطيوس أفرام الثاني بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس، والكاثوليكوس آرام الأول كاثوليكوس الأرمن الأرثوذكس لبيت كليكيا الكبير، بأنطلياس، لبنان، والوفد المرافق لكلٍ منهما.

يأتي هذا اللقاء، تمهيدًا لاجتماعات رؤساء الكنائس الأرثوذكسية الشرقية بالشرق الأوسط، التي تعقد بالقاهرة في ضيافة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وشهدت الأيام الماضية اجتماعات تحضيرية، للقاء من قبل وفود الكنائس الثلاث أعضاء اللجنة الدائمة، حيث يتولى الدكتور جرجس صالح منسق العلاقات بين كنائس الشرق الأوسط، سكرتارية اللقاء.

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