البابا تواضروس يدشن كنيسة السيدة العذراء مريم بالرحاب غدا (صور)

يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح غدا السبت الموافق 11 مايو، القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء مريم بالرحاب.

تدشين كنيسة السيدة العذراء مريم بالرحاب

ويدشن البابا خلال القداس بتدشين كنيسة السيدة العذراء مريم بالرحاب وذلك بعد انتهاء عمليات الإنشاء والتجديد التي أجريت فيها، ويعد هذا التدشين الثاني للكنيسة الذي يقوم به البابا حيث قام بتدشينها في عام 2015.

ومن المقرر أن يزيح البابا تواضروس الستار، لدى وصوله إلى الكنيسة، وعن اللوحة التذكارية التي تؤرخ لتدشينها، ويلتقت صور تذكارية أمام اللوحة ومعه الآباء الأساقفة المشاركون في الصلوات، وكهنة الكنيسة المدشنة.

ونوهت الكنيسة بأن الحضور قاصر على سكان الرحاب المدرج أسمائهم على سيستم الكنيسة وبحجز مسبق، وترتيبات الخاصة بالدخول المتفق عليها حفظاً على نظام الكنيسة.

ومن المقرر، أنَّ تبث صلوات القداس من خلال القنوات القبطية الفضائية، وعبر بث مباشر على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وصفحة المركز الإعلامي للكنيسة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وقناة «c.o.c».