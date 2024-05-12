لماذا أقسم الله بالوقت؟.. قيمته عظيمة واستثماره واجب

قال الدكتور محمد نصار، مدير عام المساجد بوزارة الأوقاف، إن الله سبحانه وتعالى أقسم بالوقت والزمن، لافتا إلى أن الله سبحانه وتعالى العظيم لا يقسم إلا بعظيم.

وأضاف «نصار»، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، اليوم الأحد: «قسم الله سبحانه وتعالى بالوقت دليل على قيمته العظيمة وضرورة استثماره».

وتابع مدير عام المساجد بوزارة الأوقاف: «كل من ضيع وقته كالليل إذا سجى، فإذا عاد مرة أخرى منظم للوقت عاد كالضحى».

وأكد: «أصحاب الهمم دائما لا يرضون بالدون، لعلو همتهم»، في محاولة منه لتوضيح قيمة الوقت في حياتنا وأهميته وحكم إضاعته من الناحية الشرعية.