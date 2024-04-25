مع الاستعداد لاستقال التوقيت الصيفي، وفقا للمشروع الذي أقره مجلس النواب، فإن العديد من المواطنين يبحثون عن طرق ضبط وتعديل التوقيت على الهواتف الذكية، خاصة الأندرويد والآيفون، إذ عليهم تقديم الساعة 60 دقيقة، عند الساعة 12 منتصف الليل، لتصبح الواحدة صباحًا.

ومن المقرر أن يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي في الثانية عشر من مساء اليوم، ويتم تقديم الساعة من 12 صباحا لتصبح الواحدة صباحا.

استعد للتوقيت الصيفي.. طريقة تعديل الوقت في أجهزة الأندرويد والآيفون

هذه الخطوات ستسمح لك بتعديل الوقت بسهولة في كل من أجهزة الأندرويد والآيفون.

أجهزة الأندرويد

افتح شريط الإشعارات:

اسحب الشاشة لأسفل من الجزء العلوي للهاتف لفتح شريط الإشعارات.

اضغط على الوقت:

في أعلى الشاشة ستجد عرض الوقت، اضغط عليه.

تعديل الوقت:

بعد الضغط على الوقت، ستظهر لك خيارات لتعديل الوقت والتاريخ، قم بتحريك الأرقام أو استخدم لوحة المفاتيح لإدخال الوقت الصحيح ثم اضغط على «حفظ».

أجهزة الآيفون:

افتح إعدادات:

انتقل إلى شاشة الإعدادات في جهاز iPhone الخاص بك.

انتقل إلى «الوقت والتاريخ»:

انظر إلى القائمة الرئيسية للإعدادات وابحث عن «الوقت والتاريخ»، ثم اضغط عليه.

تعديل الوقت:

بعد الانتقال إلى الوقت والتاريخ، اضغط على «تعيين التاريخ والوقت»، ثم قم بتعديل الوقت عن طريق التحرير اليدوي أو تفعيل الوضع التلقائي للوقت.

في النهاية، اضغط على «حفظ».