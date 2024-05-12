مراكب وتماثيل من الخشب.. «محمود» ابن قنا يٌبدع في تحويل المخلفات لمجسمات فنية

منذ طفولته وهو يٌحب الرسم لكن ظروفه الأسرية لم تساعده في صقل موهبته بدراسة الفنون الجميلة، وبعد تخرجه من معهد التبريد والتكييف بمسقط رأسه في محافظة قنا استطاع «محمود» أن يحقق شغفه في الفن من خلال النحت على الخشب واستغلال بعض المٌخلفات في تزيين ما يصنعه من مٌجسمات.

البداية مركب شراعي

منذ 6 سنوات، بدأ محمود النجار عمله الخاص بصناعة المجسمات من الخشب بعدما شاهد الكثير من النماذج التي أثارت روح الفنان بداخله، فعقد العزم على تعلم صناعتها وكان أول تصميم يُعبر به عن موهبته هو مركب شراعي نال به إعجاب كل من شاهده لينطلق بعدها في صناعة عدة مجسمات مُستخدماً الخشب الأبيض لسهولة النقش عليه يدوياً، إلى جانب مخلفات الزجاج الملون والبلاستيك لتزيين بعض أعماله مثل مجسم شلال المياه، وساعة الرمال المتحركة، والبراويز: «بدأت أعلم نفسي وأطور التصميمات اللي بعملها ودا الفرق بين الدراسة وإن الواحد يشتغل بإيديه لأنك لما بتعمل الحاجة اللي بتحبها بتتعلم أكتر».

إعادة تدوير الزجاج والبلاستيك

بعد رسم نموذج التصميم الذي يود صناعته يبدأ «محمود» ذو الـ29 عاما، في البحث عن المخلفات الزجاجية بمختلف الورش فيجمعها لتبدأ دورة حياة جديدة مليئة بالألوان الزاهية، وبحسب حديثه لـ«الوطن» تعتبر عملية الحفر على الزجاج عملية دقيقة تحتاج إلى حرفية عالية ليستفيد من القطع التي يحصل عليها في وضع اللمسات النهائية للمُنتج الذي يقوم بصناعته «بتمنى يكون عندي ورشة خاصة بيا أعلم فيها ناس تساعدني نكبر الشغل ونوصل منتجاتنا للعالم كله».

حلم الوصول إلى كل بيت في مصر

بأبسط الإمكانيات يمكنك مُواجهة الظروف الصعبة وتطويع الحياة لتحقيق أحلامك، هذا ما يؤمن به محمود النجار ليتغلب على شعور الإحباط الذي يراوده أحياناً بسبب ضعف التسويق، وعدم الوصول إلى الانتشار الذي يضمن له الوصول إلى أكبر عدد من المهتمين بالفن الذي يقدمه، وبدلاً من الشكوى يعمل على تطوير موهبته وتعلم المزيد فيها مستغلاً إمكانية الوصول إلى آلاف الفيديوهات التعليمية في ذلك المجال حول العالم «نفسي المجسمات اللي بعملها توصل لكل الناس وهدفي يكون في كل بيت في مصر حاجة من شغلي».