هيكل ضخم أمام الهرم الأكبر قد يقود العلماء لاكتشاف مذهل.. صخرة أم مقبرة جديدة؟

صمد الهرم الأكبر أمام تقلبات المناخ آلاف السنين، ليكون معجزة تستحق الاهتمام والدراسات التي لا تنقطع، وفي المنطقة المحيطة به توصل باحثون من جامعة هيغاشي نيبون الدولية، وجامعة توهوكو، والمعهد القومي لبحوث الفلك والجيوفيزياء المصري، لهيكل ضخم مدفون بعد إجراء مسح رداري لسطح الرمال بالقرب من المقبرة الغربية بالجيزة، ليتوصلوا إلى نتائج قد تقود العلماء لاكتشاف مذهل.

مسح رداري يكشف مفاجأة

مجلة «thecollector» البريطانية، استعرضت تفاصيل اكتشاف جسم ضخم على شكل حرف L في المنطقة الفارغة القريبة من الهرم الأكبر، يقال إنها هيكل جديد في مجمع أهرامات الجيزة، ذلك باستخدام تكنولوجيا اختراق الأرض «المسح الرداري» أجراه فريق بحث مشترك من جامعة هيجاشي نيبون الدولية وجامعة توهوكو والمعهد القومي لبحوث الفلك والجيوفيزياء؛ وأن الأمر كشف عن مخبأ قديم تحت رمال مقبرة بالجيزة.

تفاصيل الهيكل الضخم أمام الهرم الأكبر على شكل حرف L متصل بهيكل آخر على مستوى أعمق، بنفس شكل الأول طوله 10 أمتار في 10 أمتار، ويبلغ عمقه حوالي 2 متر، وكشف تصوير GPR أنه تم ردمه بالرمال بعد البناء وربما كان بمثابة مدخل للهيكل الأعمق، تحت الهيكل الضحل.

وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن» قال الخبير الأثري عماد مهدي لـ«الوطن»؛ إن المسح الرداري في هضبة الهرم بالطبع كشف قيم، نظرا لأهمية عصر بناة الأهرامات خاصة الأسرة الرابعة ومن الممكن أن تكون مصطبة لها علاقة بالهرم أو تقود العلماء إلى غرفة سرية، وفي الأيام المقبلة تكشف الحفائر تفاصيل أكثر، وتجيب عن كل الأسئلة المتعلقة بالهيكل.

معلومات عن المقبرة

تقع مقبرة الميدان الغربي غرب الهرم الأكبر بالجيزة، وهي موقع دفن مهم لأفراد العائلة المالكة وكبار الضباط، محاطة بالمصاطب، وهي نوع من المقابر ذات هيكل مستطيل مسقوف ومسطح يشير إلى موقع دفن تحت الأرض، وبحسب «مهدي» قد يكون الهيكل المكتشف حديثا مقبرة جديدة.