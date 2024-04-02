من هو حفناوي عبدالنبي؟.. تسلق الهرم في 7 دقائق وهبط خلال دقيقتين

تسلق الهرم في 7 دقائق وهبط منه في دقيقتين، وصاحب الرقم القياسي كأول من تسلقه، ترك زوجته في الكوشة ليرافق إمبراطور إثيوبيا، وبالرغم من أنه كان أمياً، إلا أنه استطاع إتقان 6 لغات أجنبية، كل هذه الأمور فعلها رجل واحد يُعد من أغرب الرجال في التاريخ، وهو حفناوي عبد النبي.

تسلق العديد من الأشخاص بمن فيهم بعض رؤساء الدول الأجنبية، الهرم الأكبر خوفو، وتساءل البعض عن أول شخص فعل هذا الأمر، ولذلك نستعرض في التقرير التالي معلومات عن صاحب أول محاولة تسلق ناجحة للهرم الأكبر في التاريخ.

حفناوي عبد النبي

كان حفناوي عبد النبي يسكن بجانب الأهرامات، فكان يعمل في هيئة الآثار كمنقب عن الآثار، وبعد فترة أصبح عبد النبي مرشداً سياحياً، وظل يعمل هذه المهنة لفترة طويلة، لتخطر بباله فكرة تسلق الهرم، الأمر الذي سوف يرتبط به اسمه إلى الأبد.

ظل عبد النبي يتسلق الهرم لمدة 50 عاماً، حتى أتقن الأمر، لدرجة أنه كان يتسلق الهرم في غصون سبع دقائق فقط ويهبط منه في دقيقتين، ويُذكر أن طول الهرم الأكبر 138,75 متراً.

علاقته برؤساء العالم

أطلق عليه الرئيس الراحل محمد نجيب لقب «البطل»، لكنه ليس الرئيس الوحيد الذي تعامل معه عبدالنبي، فعلاقته بالرؤساء لم تتوقف هنا، فكان رؤساء العالم يأتون إليه من كل مكان ويطلبونه بالاسم؛ ليكون مرشداً لهم في تسلق الهرم، مثل الرئيس السعودي والرئيس الروسي.

وعلى عكس المعتاد، أن الشخص يحب أن يقابل الرؤساء بأفضل ملابس عنده، إلا أنه كان يقابلهم بملابسه الداخلية، وفي إحدى المرات اضطر عبد النبي أن يترك زوجته في كوشة الفرح؛ لكي يقابل الأمبراطور الإثيوبي هيلاسلاسي.

صاحب أشهر صورة في التاريخ

اشتهر ملايين الأشخاص بالتقاط صورهم بجانب الهرم وكأنهم ممسكون به، ولكن كان أول شخص قام بهذا الأمر هو حفناوي عبدالنبي، ليتبعه ملايين الناس بعدها في نفس الوضعية، التي أصبحت عادة أساسية لأي سائح يزور الأهرامات.

ظل عبد النبي يتسلق الأهرامات لمدة 50 عاماً، حتى توقف عند ذلك في الثمانينيات، بعد صدور قانون بتجريم ذلك، وبالرغم من أنه كان أمياً، إلا أنه استطاع أن يتقن 6 لغات أجنبية مختلفة، ما جعله أسطورة مصرية يتعجب لها الناس حتى يومنا هذا.