طريقة تخليل الفسيخ للشيف الشربيني.. المكونات مفاجأة

تناول الفسيخ في شم النسيم والأعياد المختلفة من العادات المصرية القديمة التي يحرص المواطنون عليها حتى الآن، وتعتبر الأسماك المملحة من الأساسيات خلال فصل الصيف، بالإضافة إلى البصل الأخضر والفلفل والبطاطس المحمرة، وترغب العديد من السيدات في إعداد الفسيخ بالمنزل بعيدًا عن المحلات والأماكن مجهولة الهوية، والتي يمكن أن تتسبب لأسرتها في الكثير من المشكلات، ولذلك تقبل الكثيرات على طريقة تخليل الفسيخ للشيف الشربيني.

وخلال السطور التالية، تستعرض الوطن، طريقة تخليل الفسيخ للشيف الشربيني، وفقا لبرنامج «الشيف» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة».

طريقة تخليل الفسيخ للشيف الشربيني

الخطوة الأولى: حال شراء السمك البوري تأكدي من أن السمكة طازجة، من خلال الخياشيم، إذ تكون حمراء اللون وعينها لامعة وإزالة قشرة السمكة بسهولة.

- الخطوة الثانية: ضعي السمك في برميل خشب ورشي الملح الخشن وتكرر تلك العملية حتى ملء البرميل بالسمك، ويمكنك التحكم في ملوحة الفسيخ عن طريق كمية الملح، وضعي غطاء فوق السمك وضيفي الملح مرة ثانية.

مدة تخليل الفسيخ

- الخطوة الثالثة: اقفلي بإحكام، وتتراوح مدة تخليل الفسيخ من 15-20 يوما، ويمكنك معرفة أنه جاهز للأكل عن طريق ظهور طبقة من الزيت على سطح البرميل.

ولتقديم الفسيخ قومي بإعداد الطحينة لتناولها مع الفسيخ، وبعدها ضعي الليمون والفلفل والماء عليها حتى تصبح بقوام متماسك، وبعدها اضربي المكونات مع بعضها، وحضري طبقا من البطاطس.