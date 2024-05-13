«الأرصاد»: طقس حار وغائم على القاهرة والسواحل.. وهذا موعد بداية الصيف

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم على القاهرة والمحافظات، مؤكدة أنّه سيكون حارًا نهارًا على مدن القناة وجنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى وجنوب سيناء وصولًا إلى مدن ومحافظات شمال الصعيد، في حين سيكون معتدل الحرارة شمال الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الشرقية والغربية.

6 أسابيع على بداية فصل الصيف

وقالت الدكتورة منار غانم بالمركز الإعلامي بالهيئة، لـ«الوطن»، إنّ هناك استقرارًا في حالة الطقس اليوم بدءًا من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد وجنوب سيناء، مع استمرار نشاط الرياح على أغلب الأنحاء، خاصة مع اقتراب فصل الصيف، إذ سيبدأ 20 يونيو المقبل أي بعد نحو 6 أسابيع من الآن، ويستمر حتى 22 سبتمبر المقبل، وسيسود استقرار في درجات الحرارة العظمى والصغرى حول المعدلات الطبيعية لفصل الصيف.

عودة الرطوبة المرتفعة

وأوضحت غانم، أنّنا مع بداية النصف الثاني من فصل الربيع، سنبدأ في الشعور بارتفاع نسبة الرطوبة، بسبب الكتل الهوائية التي تأتي على سطح البحر المتوسط والمحملة ببخار الماء مع زيادة ارتفاع درجات الحرارة، وهي من السمات المناخية لفصل الصيف، وونبدأ في الشعور بها مع بداية النصف الثاني من فصل الربيع الذي تشهده البلاد حاليًا، نظرًا لأن النصف الثاني من الربيع يأخذ نفس السمات المناخية لفصل الصيف.