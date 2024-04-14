إقبال كبير من السياح على زيارة المتحف المصري بالتحرير اليوم (صور)

شهد المتحف المصري بالتحرير، اليوم الأحد، إقبالا كبيرا من الزوار، والذين توافدوا على زيارة المتحف منذ الساعة 8.30 صباحا، مشيرا إلى أن مواعيد الزيارة حاليا تبدأ من الساعة 9 صباحا حتى 5 مساء.

وقال الدكتور على عبدالحليم مدير المتحف، إن شباك التذاكر الخاص بدخول المتحف يبدأ من الساعة 8.30 صباحا حتى الساعة 4 مساء، لافتا إلى أن شراء التذاكر للزوار الأجانب يتم عن طريق الكروت البنكية فقط، فيما يوجد شباك لدفع الكاش للمصريين والعرب.

معرض الحرف والصناعات في مصر القديمة

وأضاف لـ"الوطن" أن المتحف المصري بالتحرير سيقيم يوم الخميس المقبل الموافق 18 ابريل 2024، معرض "الحرف والصناعات فى مصر القديمة" والذى سيستمر لنحو 3 أشهر،لافتا إلى أن المعرض يقام فى القاعة 43 الموجودة بالدور العلوى من المتحف ،موضحا أن افتتاح المعرض سيكون فى تمام الساعة الـ 5.30 من مساء الخميس المقبل .

إقبال جيد من الزوار

وأشار مدير المتحف المصري بالتحرير، إلى أن المتحف استقبل أعدادا جيدة من الزوار الأجانب والعرب والمصريين خلال إجازة عيد الفطر المبارك.