لو بتستعد للمصيف.. اعرف مواعيد قطارات «القاهرة - الإسكندرية» يوميا

مع اقتراب موعد الإجازة الصيفية، وبدء حجوزات الوحدات المصيفية في المدن والمحافظات الساحلية المختلفة، التي تشهد إقبالا كبيرا طوال فصل الصيف من قِبل الراغبين في قضاء إجازات على السواحل المصرية المختلفة.

مواعيد قطارات «القاهرة - الإسكندرية» يوميا

وأعلنت هيئة القومية لسكك حديد مصر، مواعيد قطارات القاهرة - إسكندرية، استعدادا لاستقبال المسافرين في موسم الصيف، الذي يبدأ اعتبارًا من 1 يونيو المُقبل، وسيتم تشغيل مزيد من القطارات المكيفة وقطارات النوم، بهدف توفير سبل الراحة للركاب المسافرين.

مواعيد قطارات القاهرة إسكندرية

ونستعرض خلال التقرير التالي مواعيد قطارات القاهرة - إسكندرية، من أجل إتاحة الحجز لجميع الراغبين في السفر لقضاء إجازة المصيف على أحد شواطئ الإسكندرية.

مواعيد القطارات المكيفة من القاهرة إلى الإسكندرية 13 رحلة يوميا

- قطار رقم 903 مكيف الساعة 6 صباحا.

- قطار رقم 905 الساعة 9 صباحا.

- قطار رقم 901 الساعة 8:10 صباحا.

- قطار رقم 911 الساعة 10 صباحا.

- قطار رقم 913 الساعة 12:30 مساءً.

- قطار رقم 1203 الساعة 1:25 مساءً.

- قطار رقم 917 الساعة 2 مساءً.

- قطار رقم 919 الساعة 2:25 مساءً.

- قطار رقم 915 الساعة 3:35 مساءً.

- قطار رقم 23 الساعة 4:30 مساءً.

- قطار رقم 925 الساعة 5:10 مساء.

- قطار رقم 923 الساعة 6 مساء.

- قطار رقم 931 الساعة 8:15 مساء.

مواعيد القطارات المكيفة من الإسكندرية إلى القاهرة

- قطار رقم 902 الساعة 6 صباحا.

- قطار رقم 906 الساعة 7 صباحا.

- قطار رقم 900 الساعة 8:15 صباحا.

- قطار رقم 912 الساعة 11:30 صباحا.

- قطار رقم 914 الساعة 1 مساءً.

- قطار رقم 916 الساعة 2 مساءً.

- قطار رقم 928 الساعة 3 مساء.

- قطار رقم 922 الساعة 3:30 مساءً.

- قطار رقم 930 الساعة 8:10 مساء.