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سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين 13-5-2024

كتب:

مارينا رؤوف
10:46 ص | الإثنين 13 مايو 2024
الذهب

الذهب

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم خلال بداية تعاملات الاثنين 13-5-2024، وفق بيانات الأسعار من مؤسسة «جولد بيليون» والشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، قيمة 3215 جنيهًا للجرام من عيار 21.

أسعار الذهب اليوم في السوق   

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في التعاملات الصباحية نحو 3274 جنيهًا للشراء، قبل إضافة سعر الضريبة والمصنعية.

سعر الذهب عيار 18

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في بداية التعاملات نحو 2679 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

أما سعر الجنيه الذهب اليوم، فسجّل نحو 25 ألف جنيه، دون سعر المصنعية والضريبة.

جاءت الأسعار عقب انخفاض الطلب على الذهب الفترة الحالية وتراجع السعر العالمي وفق بيانات شعبة الذهب والمجوهرات في الاتحاد العام للغرف التجارية.

وتشهد أسعار الذهب عالميًا في الوقت الحالي ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار، إذ سجل سعر الأوقية 2350 دولارا.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.