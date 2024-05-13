أسامة ربيع: 419.4 مليار جنيه إيرادات متوقعة لقناة السويس في الموازنة الجديدة 

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن إجمالي مشروع موازنة الهيئة العامة المالي المتوقع بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025 بنحو 567.83 مليار حنيه، والايرادات 419.4 مليار جنيه، والتكليف والمصروفات 204.9 مليار جنيه وصافي الربح 214.5 مليار جنيه والايرادات الرأسمالية 147.628 مليار جنيه، فيما تبلغ توقعات الإيرادات بالدولار الأمريكي نحو 9 مليار دولار.

لجنة الخطة والموازنة

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخري الفقي، لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لـ هيئة قناة السويس عن العام المالي 2024/2025.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس أن الاضطرابات التي شهدها البحر الأحمر نتيجة هجمات الحوثيين، حيث حولت 3395 سفينة طريقها إلى طريق رأس الرجاء الصالح، بدلا من قناة السويس، مشيرًا إلى أن هذا الطريق البديل به قرصنة وتزيد الرحلة فيه لأكثر من 10 أيام، قبل يوحد طريق مثالي بديل للقناة وهذا ما أثبته العالم كله.

وتحدث الفريق أسامة ربيع عن جهود الهيئة لمواجهة الأزمة الحالية، لافتا إلى أن عملنا على تقديم بعض الخدمات مثل خدمة إصلاح وصيانة السبت وخدمة تغيير الاطقم البحيرة خدمة التزود بالوقود وخدمة الإسعاف البحري.

وأشار إلى أن إيرادات الهيئة يتم تحويلها بالدولار إلى البنك المركزي والذي يقوم بتحويلها إلى الجنيه المصري، وتحصل وزارة المالية على 60% من الإيرادات فيما تحصل الهيئة على 40%.