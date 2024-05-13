مصممة فرنسية شهيرة تحول الفساتين إلى زهور وروايات خيالية.. من وحي الطبيعة

تمزج بعض الأقمشة الفريدة من نوعها بخيالها الواسع، وبطريقة غير تقليدية تصمم «سيلفي» مجموعة من الفساتين المميزة، التي يعرض معظمها ضمن عروض أزياء شهيرة تحتضنها المدن الفرنسية.

تحكي المصممة الفرنسية سيلفي فاكون، لـ«الوطن»، أنها استطاعت ابتكار نوعا مختلفا من تصميمات فساتين السهرة والزفاف وغيرها، إذ ساقها حبها لكتب الأدب والخيال، بجانب موهبتها المذهلة في الرسم والتطريز وصناعة المنسوجات، إلى إحداث الفارق داخل وخارج بلادها في عالم الموضة.

مصممة فرنسية تحول الفساتين إلى لوحات فنية

25 عاما تلك المدة التي واصلت الفرنسية «سيلفي» شغفها تجاه مجال التصميم والموضة، إذ تروي أنها بدأت هذا النوع من الفساتين عام 1999: «يستغرق صناعة الفستان وفكرة تصميمه ما بين 250 إلى 300 ساعة من العمل، لكنني استمتع بكل لحظة حتى الانتهاء منه».

تشير «سيلفي» إلى إنها تستخدم الدانتيل كثيرًا في تصميمها للأزياء، كما تفضل التول الحريري والمخمل، بحسب ما ذكرته: «إنني أيضًا أحب استخدام العديد من الأقمشة المنسوجة متنوعة الخامة، بالإضافة إلى إدخال أغلفة الكتب في صناعة الفستان، وأفضل الجمع بين المواد الأكثر تباينًا».

أفكار التصميمات من الطبيعة والقصص الخيالية

الطبيعة هي مصدر الإلهام الأول لـ«سلفي»، إذ تميزت فساتينها برسومات بدت كما لو أنها لوحة فنية، فأضافت على تصاميمها الألوان السماوية وأشكال الزهور والنباتات، بالإضافة إلى اهتمامها برسومات الكتب العتيقة المرصعة بكلمات الشعر: «أفضل استخدام الدانتيل، فهو رمز الموضة الفرنسية، فهذه المادة الرقيقة هي وسيلة حقيقية للتعبير عن جمال الطبيعة».

فساتين «سيلفي» بأشهر عروض الأزياء العالمية

شاركت «سيلفي» بأعمالها الفنية في عدد من عروض الأزياء الأكثر شهرة، إذ بدأت معرضها الأول في متحف الفنون الجميلة في مدينة «آراس» الفرنسية، فضلا عن انتشار أزيائها الفريدة في متحف شانتيلي للدانتيل، ومتحف اللوفر ومتحف «Jardin des Merveilles - حديقة العجائب»: «أحب دائما مشاركة الأفكار الجديدة لفساتيني عبر منصات التواصل الاجتماعي، ويوجد لدي الكثير من المشاهير المتابعين مثل داليلا بيلا، وهي ديانا بالمسلسل الإنجليزي الشهير ann with an e، كما يكثر الطلب باستمرار لشراء التصميمات، ولدي عملاء من مختلف أنحاء العالم».