رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

وزير الري: محطة المحسمة للمياه المعالجة تعمل بطاقة مليون متر مكعب

كتب:

يارا أشرف
02:34 م | الإثنين 13 مايو 2024
الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري

الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن طاقة محطة المحسمة تبلغ مليون متر مكعب من المياه المعالجة يوميا، التي تمر من تحت قناة السويس، فهي ضمن المشروعات العملاقة غير المسبوقة.

وأضاف في كلمته خلال افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «تمر المياه تحت قناة السويس لكي تروي ما يزيد على 40 ألف فدان في سيناء».

تابع: «المياه كانت لابد لها أن تمر تحت قناتي السويس القديمة والجديدة لكي تصل إلى سيناء، وهذا مشروع عملاق، ويعد الأصغر بين مشروعات محطات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي الأخرى، وهما «بحر البقر والحمام»».

اقرأ المزيد:

مدير «مستقبل مصر»: انتهاء المرحلة الأولى من التصنيع الزراعي في يوليو 2025

مدير «مستقبل مصر»: صادرات الجهاز تقدّر بـ9 مليارات دولار

السيسي: مشروع مستقبل مصر يوفر 70% من تكلفة إنتاج أجهزة الري المحوري

مدير «مستقبل مصر»: الجهاز مسؤول عن 70% من الزراعات الآلية بمصر

بهاء الغنام: التنوع الجغرافي لمشروع مستقبل مصر له فوائد اقتصادية كبيرة
بقلم يارا أشرف