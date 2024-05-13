وزير الري: محطة المحسمة للمياه المعالجة تعمل بطاقة مليون متر مكعب

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن طاقة محطة المحسمة تبلغ مليون متر مكعب من المياه المعالجة يوميا، التي تمر من تحت قناة السويس، فهي ضمن المشروعات العملاقة غير المسبوقة.

وأضاف في كلمته خلال افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «تمر المياه تحت قناة السويس لكي تروي ما يزيد على 40 ألف فدان في سيناء».

تابع: «المياه كانت لابد لها أن تمر تحت قناتي السويس القديمة والجديدة لكي تصل إلى سيناء، وهذا مشروع عملاق، ويعد الأصغر بين مشروعات محطات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي الأخرى، وهما «بحر البقر والحمام»».