مدير «مستقبل مصر»: نستهدف توفير 3.5 مليون فرصة عمل بحلول 2027

قال العقيد الدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر، إنّ مصر تضم حجما كبيرا جداً من القوى العاملة، موضحًا أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما يوصي بفكرة زيادة الأيدي العاملة واكتسابهم خبرات جديدة، مشيرًا إلى أنه في 2019 كان يوجد 600 عامل فقط، الآن وصل عدد العمال إلى 2 مليون، مشيرًا إلى أنّ الجهاز يستهدف 3.5 مليون عامل في عام 2027.

تشجيع استثمارات القطاع الخاص

وأضاف خلال افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ جهاز مستقبل مصر يعمل على جذب وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، وتأسيس عدد من الشركات في المجال الميكنة الزراعية لاستصلاح 4.5 مليون فدان.

ضخ الاستثمارات الكبيرة

وتابع أنّ الجهاز يعمل على تحقيق مبدأ الفصل بين الإدارة والملكية، التي تعني فكرة ضخ الاستثمارات الكبيرة التي لا يقدر عليها المستثمر في القطاع الخاص، ثم إتاحة الفرصة لها للمشاركة بهدف تعظيم القيمة والعوائد الخاص بها.