مدير «مستقبل مصر»: الإعداد لإنشاء شركة تحول رقمي بالتعاون مع وزارتي الزراعة والري

قال العقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر، إنّ كل الأبحاث والنظريات، تؤكد أن أي تصنيع زراعي دون مواد خام لا قيمة له، لذلك يعمل الجهاز على التعاون في مجال التصنيع الزراعي.

وأضاف خلال افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، عبر فضائية إكسترا نيوز، أنّ مقومات النجاح لمشروع مستقبل مصر يتمثل في المورد بشري، موضحا أن دائما الجهاز يقوم يإعداد المورد البشري حتى يدخل سوق العمل بشكل ناجح، بالإضافة إلى أن الجهاز له دور كبير في عملية الرقمنة وتحول المعلومات من أول البنية التحيتة في الأرض مرورا في الزراعة وعمليات المسح الرقمي والبصمة الطائفية بهدف تحديد كمية المياه التي يأخذها النبات بالإضافة إلى مراقبة الخزانات الجوفية والمياه السطحية.

وتابع أن من ضمن مقومات النجاح للجهاز، أنه يعتمد في عمله على البحث العلمي بالاشتراك مع مراكز البحوث الزراعية وكليات الزراعة في مختلف أنحاء الجمهورية، موضحا أن الجهاز يقوم بالإعداد لإنشاء شركة تحول رقمي بالاشتراك مع وزارة الزراعة والري.

وأشار إلى أنّ الجهاز لا يعمل مفردا، موضحا أنه يوجد تعاون كامل مع جميع الوزارات على سبيل المثال وزارة الزراعة من أجل التعاون في زراعات الإكثار وتجارب وتوفير واعتماد التقاوي، ووزارة الكهرباء التي تنفذ أكثر من 3500 ميجا فولت أمبير في جميع أنحاء الجمهورية لمشروعات الدولة، بالإضافة إلى 1000 شركة و200 مكتب استشاري يعملوا مع جهاز مستقبل مصر، سواء في مجال البنية التحتية أو مجال الاستزراع أو الخدمات الزراعية.