«شعبة الدواجن» تكشف أسباب تراجع أسعار الفراخ.. زيادة المعروض

أكدت شعبة الدواجن بالغرف التجارية، تراجع أسعار الفراخ بسبب وجود زيادة في المعروض والإنتاج، مع توافر الأعلاف بشكل مستمر، حيث أوضح الدكتور سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، أن الفترة المقبلة ستشهد تراجع أسعار الفراخ بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

السيد: السعر قد يختلف من مكان لأخر

وأضاف «السيد» في تصريح لـ«الوطن»، أن سعر الدواجن يباع في المزارع 74 جنيها، ويصل للمستهلك النهائي بسعر متراوح ما بين 85 جنيها وحتى 88 جنيها، لأن السعر قد يختلف من مكان لآخر على حسب الحلقات الوسيطة الخاصة بالمنتج وصولا للمستهلك النهائي.

وأوضح أن سعر البيض الأبيض انخفض مسجلا 4 جنيهات للبيضة الواحدة، بفضل وجود استقرار في الأسواق إلى حد كبير، ويتراوح السعر الخاص بطبق البيض للمستهلك ما بين 130 وحتى 140 جنيها للطبق.

شعبة الدواجن: الأسعار حالية عادلة

وأكد أن أسعار الفراخ حاليا يعد عادلا نظرا لتكاليف الإنتاج منذ بداية سعر الكتكوت مرورا بسعر العلف وكذا تكاليف التربية، لافتا إلى أن سعر الكتكوت الحالي سجل 30 جنيها، وبلغ سعر العلف نحو 22 ألفا و500 جنيه بالمتوسط، ومن المفترض تراجع سعره.