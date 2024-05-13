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قيادي بحزب العدل: الرئيس السيسي يضع مصر على أعتاب التنمية الحقيقية

كتب:

محمد أباظة
04:09 م | الإثنين 13 مايو 2024
أحمد بدرة

أحمد بدرة

قال أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب العدل لشؤون تنمية الصعيد، إن مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة صرح عملاق يعبر بمصر إلى أعتاب التنمية الحقيقية، رغم الحروب الاقتصادية التي تواجهها مصر.

مشروع مستقبل مصر

وأضاف «بدرة»، في بيان صادر اليوم الاثنين، أن إنجاز مشروعات تنموية عملاقة في هذا التوقيت يعكس نجاح القيادة السياسية في العبور بالبلاد إلى بر الأمان، إذ يد تبني ويد تحمل السلاح لحماية أمن الوطن واستقراره ومقدراته ورفاهية أبنائه، موضحا أن مشروع مستقبل مصر العملاق يغرس الأمل في نفوس المصريين خاصة الشباب، والمستقبل مشرق ومصر تسير نحو التقدم والازدهار رغم التحديات التي تحاصرها والصراعات والحروب التي تدور في دول الجوار من مختلف الاتجاهات.

المشروعات القومية الزراعية الصناعية

وأوضح مساعد رئيس حزب العدل لشؤون تنمية الصعيد، أن مشروع مستقبل مصر من المشروعات القومية الزراعية الصناعية العملاقة التي ستحدث بدورها طفرة زراعية صناعية في مصر، ما يعود بالخير الكبير على الاقتصاد القومي خلال السنوات المقبلة، مؤكدا أنه في الوقت الذي يمر فيه العالم كله بأزمات اقتصادية طاحنة نتيجة التوترات الجيوسياسية والحروب الحادثة، إلا أن الدولة المصرية تخطت أزمتها الاقتصادية، ويجب الاستمرار في تعميق التصنيع المحلي وتعظيم الصناعة والزراعة الوطنية، لتصنيع أغلب الواردات لتقليل فاتورة الواردات، وزيادة حجم الصادرات من أجل تنمية الاقتصاد الوطني، وزيادة الدخل القومي من العملة الصعبة، وعدم الاعتماد على الاستيراد، بل لتحقيق اكتفاء ذاتي من السلع الاستراتيجية.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.