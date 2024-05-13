تحذير عاجل لسكان هذه المناطق من طقس الغد.. رياح مثيرة للرمال والأتربة تمتد على القاهرة

كشفت الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا لتتوقع أن تستمر حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، امتدادًا لنشاطها منذ عدة أيام على عدد من محافظات الجمهورية.

رياح مثيرة للرمال والأتربة

وأوضحت الهيئة في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، أن حركة الرياح المتوقعة تكون على مناطق القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية، وشمال الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء خلال فترات متقطعة.

وفي هذا الإطار من المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة على معظم الأنحاء، لتهبط درجة الحرارة الصغرى على القاهرة الكبرى إلى 18 درجة مئوية، وتكون العظمى عند 29 درجة مئوية.

انخفاض الرؤية اليوم على بعض المناطق

وكانت الأرصاد الجوية نوهت في بيان سابق، أن الرؤية الأفقية تنخفض على عدد من مدن ومحافظات جنوب سيناء، وشمال ووسط وجنوب الصعيد، نتيجة نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على عدد من المناطق خلال اليوم الاثنين.