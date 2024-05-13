تحذير من 8 عادات تسبب الإصابة بجرثومة المعدة.. «خلي بالك من صحتك»

تناول الوجبات السريعة، عدم ممارسة التمارين الرياضية، شرب القهوة والشاي على معدة فارغة، عادات خاطئة كثيرة يفعلها كثيرون يوميًا دون معرفة أنهم يضرون صحتهم بشدة، إذ تسبب العادات الغذائية والحياتية الخاطئة مشكلات صحية كبيرة بينها السمنة المفرطة التي تؤثر على المفاصل وتزيد من الكوليسترول الضار ونسبة الدهون بالجسم، إلى جانب الإصابة بجرثومة المعدة المزعجة إذ تسبب آلاما غير محتملة وقيء وغثيان فضلا عن الشعور المستمر بالإرهاق والدوخة.

الدكتورة هايدي فايز، أخصائي طب الباطنة والأمعاء أوضحت خلال حديثها لـ«الوطن»، أنّ جرثومة المعدة تسبب التهابا في جدار المعدة وقرحة هضمية في بعض الأحيان، إضافة إلى الشعور بالغثيان والقَيء والتقلصات والآلام الشديدة، نتيجة البكتيريا التي تعيش في الأمعاء وتهاجم الجهاز الهضمي.

وأشارت إلى أنه هناك 8 عادات خاطئة تسبب الإصابة بجرثومة المعدة، كما يلي:

8 عادات خاطئة تسبب الإصابة بجرثومة المعدة

تناول الوجبات الجاهزة. عدم غسل اليدين جيدًا. الإفراط في تناول بعض الأدوية وتناول المضادات الحيوية دون إشراف من الطبيب. تناول الفاكهة دون تطهيرها. التعرض للأزمات العصبية. شدة الضغوط النفسية. عدم شرب الماء بشكل كافي والإصابة بالجفاف. قلة النشاط البدني.

أعراض الإصابة بجرثومة المعدة

وبحسب موقعي «مايو كلينك» و«medicalnewstoday»، المتخصصان في الشؤون الطبية، فإن التهاب المعدة والأمعاء الذي تسببه جرثومة المعدة يسبب الحمى والقيء، نتيجة تلوث الأنسجة التي تحمي المعدة مما يؤدي لإفراز السموم، والشعور بالأعراض التالية:

القيء المتكرر.

الانتفاخ الشديد.

فقدان الوزن.

الشعور بدوخة.

ألم وانتفاخ البطن.

فقدان الشهية.

الغثيان.

حرقان المعدة.

العطش الشديد.

العجز عن تحريك المفصل.

تشنج العضلات.

صفير في أثناء التنفس.

تجمع إفرازات الأنف في مجرى الهواء العلوى.

الشعور بآلام شديدة في العضلات.

الشعور بحشرجة في الرئة.

الإسهال.

زيادة القرح الهضمية.

رائحة الفم الكريهة.

عدم تناول الطعام جيدًا.

صعوبة هضم الطعام.

تغير لون البراز والبول.

الشعور بصعوبة في التنفس.

الشعور بالدوار الدائم.

التعب الشديد دون سبب.

شحوب لون البشرة.

القيء المصحوب بالدم.

الدكتور محمد الحوفي أستاذ علوم الأغذية، أوضح في حديثه لـ«الوطن»، أنّ الدراسات والأبحاث كشفت أنّ العدوى تنتقل من خلال الوسط الملوث مثل استخدام أواني الطهي الملوثة أو تناول الأطعمة والمشروبات التي تؤثر على الصحة، ولعلاج جرثومة المعدة يجب اتباع كورس العلاج الذي يصفه الطبيب من الأدوية المثبطة لأحماض المعدة، كما ينبغي إجراء التحاليل والفحوصات حتى يحدد الطبيب العلاج المناسب ولعدم حدوث مضاعفات خطيرة.

نصائح للوقاية من الإصابة بجرثومة المعدة