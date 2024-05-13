الحرارة تصل 40 درجة.. الأرصاد تحذر من أصعب موجة حارة في الربيع.. عاجل

كشفت الأرصاد الجوية حالة الطقس الأيام المقبلة وخريطة الظواهر الجوية نهارا وليلا لتتوقع الأرصاد ارتفاع درجات الحرارة لتقترب من 40 درجة مئوية، في فصل الربيع.

أوضح محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة، خلال الأسبوع الجاري على كافة الأنحاء.

بداية أعلى معدل في درجات الحرارة بالربيع

وتوقع «القياتي» أن يكون الجمعة هو ذروة ارتفاع درجات الحرارة وتغييرًا كبيرًا في الأحوال الجوية، ليسجل أعلى معدل في درجة الحرارة، مقارنة بالأيام الماضية، إذ تشير التوقعات إلى وصول الحرارة إلى 40 درجة مئوية، بسبب تعرض البلاد إلى مرتفع جوي.

مرتفع جوي وكتل هوائية قادمة من أماكن حارة

تتراوح درجات الحرارة في نهايات الأسبوع الجاري، وبدايات الأسبوع القادم، بين الحرارة المتوسطة والعالية، بسبب هبوب كتل هوائية قادمة من أماكن حارة، مع وجود مرتفع جوي، وارتفاع كبير في درجات الحرارة، وفقًا لـ«القياتي».

ارتداء الملابس الصيفية بداية من يوم الجمعة

ونصح «القياتي» المواطنين بارتداء الملابس الصيفية لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة التي تقترب من 40 درجة، مع تناول كميات كبيرة من السوائل وشرب الماء.