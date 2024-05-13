لو بتستعد للإجازة.. مواعيد القطارات الصيفية لمرسى مطروح والإسكندرية

توفر الهيئة القومية لسكك حديد مصر عددا من القطارات الصيفية بين القاهرة ومرسى مطروح، والقاهرة والإسكندرية، اعتبارًا من يوم 1 يونيو 2024، تزامنًا مع موسم الإجازة الصيفية وبدء حجوزات الوحدات المصيفية في المدن والمحافظات الساحلية المختلفة.

وتسعى الهيئة القومية للسكك الخديدة لتوفير عدد كبير من قطارات النوم والمكيفة من بداية يونيو حتى نهاية العطلة الصيفية للأسر والعائلات المتوجهين إلى المدن الساحلية.

وتقدم «الوطن» لمتابعيها خدمة مستمرة لمعرفة مواعيد القطارات، حيث يمكنهم الحصول على المعلومات المحدثة بشكل دوري ودقيق ويمكن للمهتمين بمعرفة جداول الرحلات زيارة الموقع الإلكتروني للجريدة والاطلاع على الجداول المحدثة.

مواعيد القطارات الصيفية

1. قطار 939/940 القاهرة / مرسى مطروح: - يجري تشغيله يوميًا ابتداءً من 1 يونيو، يغادر القاهرة في تمام الساعة 5:50 صباحًا ويصل إلى مرسى مطروح في تمام الساعة 01:40 مساءً.

2. قطار 1933/1934 القاهرة / مرسى مطروح: - يجري تشغيله يوميًا ابتداءً من 1 يونيو، يغادر القاهرة في تمام الساعة 11:15 مساءً ويصل إلى مرسى مطروح في تمام الساعة 07:00 صباحًا.

3. قطار 943/942 ثالثة مكيفة مرسى مطروح / القاهرة: - يجري تشغيله يوميًا ابتداءً من 1 يونيو، يغادر مرسى مطروح في تمام الساعة 10:00 مساءً ويصل إلى القاهرة في تمام الساعة 05:00 صباحًا.

4. قطار 1131 القاهرة / الإسكندرية: يجري تشغيله يوميًا ابتداءً من 1 يونيو، يغادر القاهرة في تمام الساعة 07:00 صباحًا ويصل إلى الإسكندرية في تمام الساعة 09:55 صباحًا.

5. قطار 1130 الإسكندرية / القاهرة: - يجري تشغيله يوميًا ابتداءً من 1 يونيو، يغادر الإسكندرية في تمام الساعة 07:30 مساءً ويصل إلى القاهرة في تمام الساعة 10:15 مساءً.

6. قطار 1935/1936 مرسى مطروح / يتحرك من مدينة مرسى مطروح الساعة 03:10 ويصل في تمام الساعة 10:25 مساءً إلى القاهرة.