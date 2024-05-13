مواعيد أولى الرحلات في المحطات الجديدة بالخط الثالث لمترو الأنفاق

حددت الهيئة القومية للأنفاق، مواعيد أول رحلة قطار في محطات المترو الجديدة بالخط الثالث للمترو «التوفيقية وجامعة القاهرة وبولاق الدكرور ووادي النيل وجامعة الدول العربية»، المقرر أن تعمل تجريبيا بالركاب اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل، وفق ما أكدته وزارة النقل، بعد نجاح التشغيل التجريبي بالركاب.

موعد انطلاق أول رحلة

وأكدت هيئة الأنفاق، أن أول رحلة تبدأ اعتبارا من الساعة الخامسة صباح الأربعاء المقبل، وتستمر حتى آخر رحلة في تمام الساعة 12 منتصف الليل، موضحة أنه تم وضع جدول التشغيل في شكل لافتات بمحطات المترو لتعريف الجمهور بمسار الخط والمواعيد كاملة، لافته إلى أن هذه المحطات تقدم خدمات متميزة لجمهور الركاب.

وقال المهندس محمد جمال، المسئول عن الأعمال الإنشائية بالهيئة القومية للأنفاق، إن المرحلة الثالثة والأخيرة بالخط الثالث تشتمل على 5 محطات، منها 3 محطات نفقية و2 محطة سطحية، موضحاً أن محطة مترو جامعة القاهرة تربط بين الخط الثاني والخط الثالث، وتسهل على ركاب الخط الثاني عميلة تبديل الخط، خاصة ركاب الجيزة وفيصل والمنيب، بدلاً من تبديل الخدمة في محطة العتبة.

عدد محطات الخط الثالث

وأضاف «جمال» لـ«الوطن»، أنه بانتهاء المرحلة الثالثة والأخيرة بالخط تصل عدد محطات الخط الثالث إلى 34 محطة بطول حوالي 41 كيلومترا، موضحا أن الخط الثالث يربط بين القطار الكهربائي الخفيف وموقف الأتوبيسات في محطة عدلي منصور وخط سكة حديد «القاهرة - السويس» ومونوريل غرب القاهرة في محطة وادي النيل ومونوريل شرق القاهرة في محطة الاستاد.

ونوه إلى أن الخط الثالث يتبادل الخدمة مع الخط الثاني في محطة جامعة القاهرة والعتبة، ومع الخط الأول في محطة جمال عبدالناصر، لافتاً إلى أن المحطات الجديدة مُنفذة بأيادٍ مصرية خالصة، ووفق المواصفات والمعايير العالمية.

وأشارت محطة الجيزة، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، إلى أن محطة مترو جامعة القاهرة بالخط الثاني من أعلى كوبري المشاة تتبادل مع الخط الثالث، حيث يمكن للركاب تبادل الخدمة بين الخطين بدون الخروج من المحطات، كما الحال بمحطات «العتبة - ناصر - الشهداء - السادات».