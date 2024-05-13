لطفي لبيب يكشف موعد اعتزاله الفن.. ويشيد بمسلسل الحشاشين

قال الفنان لطفي لبيب، إنه أوشك على اعتزال الفن قريبا، رغم مشاركته في عملين فنيين من ضمنهما فيلم نور الريس مع نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل.

موعد اعتزال لطفي لبيب الفن

وتابع «لبيب» في مداخلة هاتفية على إحدى القنوات التليفزيونية: «أحيانا بروح التصوير يوم ويوم لأ.. علشان اللوكيشن بيوحشني، أوشكت على الاعتزال».

وعن وقف تصوير فيلم «نور الريس» بسبب خلافات مع مخرج العمل ومصطفى كامل، رد لطفي لبيب: «معرفش حاجة عن المعلومة دي».

لطفي لبيب يتحدث عن كواليس فيلم السفارة في العمارة

وأوضح لطفي لبيب، أن أجره في فيلم «السفارة في العمارة» كان 25 ألف جنيه، وكان نقلة كبيرة في حياته من حيث الأجر، والمنتج وقتها تنبأ له بأن العمل الثاني سيزيد لـ 250 ألف جنيه.

وعن موقفه مع الفنان أحمد عز، خلال مسرحية علاء الدين، عندما صعد على المسرح، قائل إنه لم يتمالك دموعه كونه يعشق المسرح واستقبال الجمهور له بشكل كبير، وأحمد عز كان بدايته معه في فيلم 365 يوم سعادة.

لطفي لبيب يشيد بمسلسل الحشاشين

وأشار الفنان لطفي لبيب إلى أنه تابع مسلسل الحشاشين في دراما رمضان 2024، والكاتب عبدالرحيم كمال قدم العمل بشكل جيد، واللهجة المصرية كانت موفقة بالعمل وأصبحت لغة شعوب كثيرة من أنحاء الدول العربية.