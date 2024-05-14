لميس الحديدي تشيد بمشروعات الدولة في البنية التحتية وتحلية المياه

شددت الإعلامية لميس الحديدي على أهمية تصريحات الرئيس السيسي، التي أدلى بها اليوم في افتتاح موسم حصاد القمح، فيما يخص الموارد المائية، قائلة: «نحن في بلد تعاني من فقر مائي وهذا تصنيف الأمم المتحدة، وهذا يعني أن الاحتياجات الأساسية مع زيادة عدد السكان، أكثر من الموارد المائية المتاحة».

تحلية المياه عبر محطات ضخمة

تابعت لميس الحديدي عبر برنامجها «كلمة أخيرة» الذي تقدمه على شاشة ON: «من أهم المجالات التي عملت فيها الدولة هي تحلية المياه، عبر محطات ضخمة وإعادة تكريرها واستخدامها وتدويرها».

وأشادت بدور الدولة في البنية التحتية بوجه عام وبالأخص مشروعات المياه، وتعزيز وتنمية الموارد المائية لتقليل الفقر المائي، قائلة: من أهم مشروعات الدولة في البنية التحتية تلك المتعلقة بمحطات تحلية المياه واستخدمتها.