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عبدالمنعم سعيد: لا توجد دولة وطنية بها «مليشيات» ذات طبيعة معينة

كتب:

محمد عزالدين
12:57 ص | الثلاثاء 14 مايو 2024
الدكتور عبدالمنعم سعيد

الدكتور عبدالمنعم سعيد

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، إن «هدفنا الرئيسي من التصعيد المصري بالتعاون مع السعودية والإمارات والأردن هو استقرار الإقليم بأكمله»، فمن غير الممكن تحقيق الاستقرار دون حل القضية الفلسطينية بشكل نهائي، لكن أيضًا لا يجب أن تدير المليشيات العسكرية أمور الدول وتتحكم في مستقبل الشعوب، ولا توجد دولة وطنية بها مليشيات ذات طبيعة معينة.

قضايا الحرب والسلام

وأضاف «سعيد» خلال حواره لبرنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة «إكسترا نيوز»: أن: «قضايا الحرب والسلام هي أخطر القرارات التي تتخذها أي دولة في العالم لشعوبها، وتحتاج إلى دول مكتملة المؤسسات، وأن تكون الدولة موحدة ولديها ثقة في قواتها المسلحة، فضلا عن تكامل الدبلوماسيين بها والقيادات السياسية».

وتابع: «كافة الميليشيات التي ظهرت فجأة في بعض الدول مثل فلسطين والعراق ولبنان واليمن وغيرهم مربوطين بخيط واحد في النهاية، وكان هذا الترابط كاشفًا للغاية، ففي إيران كانت النسخة الشيعية الإسلامية هي الأبرز، ونجحت في توطيد علاقاتها مع الصين وروسيا، وذلك بسبب مواقفهم ضد الولايات المتحدة الأمريكية».

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بقلم محمد عزالدين