محطة وادي النيل بالخط الثالث للمترو.. تصميمات عالمية لخدمة الركاب 

على مساحة نحو 4 آلاف متر، أنشأت الهيئة القومية للأنفاق محطة وادي النيل النفقية، إحدى محطات الجزء الثالث من المرحلة الثالثة «3C» لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، لخدمة مناطق حيوية كشارع الحجاز وشارع وادي النيل وشارع محمد حسن حلمي ومدرسة العجوزة الثانوية، والمقرر تشغيلها تجريبيا بالركاب غدا.

وتخدم المحطة التي نفذتها أيادٍ مصرية خالصة ووفق المواصفات والمعايير العالمية، نادي الزمالك الرياضي ومسجد الحامدية الشاذلية ومدرسة ميت عقبة الابتدائية، وشارع أحمد يحيى إبراهيم وشارع شهاب، لذا فتوفر المحطة خدمات متميزة لجمهور الركاب.

تفاصيل مهمة عن المحطة

المهندس محمد جمال، المسؤول عن الأعمال الإنشائية بالهيئة، أوضح في حديثه لـ«الوطن» تفاصيل مهمة عن المحطة، موضحا أنّها تتكون من 3 طوابق تحت الأرض، الأول في الرصيف ثم الأوسط ثم طابق صالة التذاكر: «يحتوى كل رصيف على 4 سلالم متحركة و4 سلالم ثابتة».

ووفق «جمال»، تحتوى المحطة على 22 بوابة تذاكر ومزودة بماكينات تذاكر إلكترونية لشراء التذاكر إلكترونيا بدلا من الوقوف أمام شبابيك التذاكر، فضلا عن مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال بلاطات مُحددة لهم تُسهل وصولهم إلى شباك التذاكر ورصيف القطار.

وأكد المهندس محمد جمال، أنّ المحطة مزودة بأحدث التقنيات الرقمية، وهي مكيفة بالكامل ومراقبة بداية من بوابة الدخول وصولا إلى الرصيف، موضحا أنّها تُعتبر نقلة نوعية مُهمة في منظومة النقل الأخضر الصديق للبيئة.

جدارية محطة وادي النيل

تشتمل المحطة على جدارية من نوع خاص، وهي لوحة تجسد تضافر الإنسان والطبيعة: «في قلب وادي النيل تتجسد لوحة فنية تجمع بين حمال النهر العظيم وسحر السماء الشاسعة وحياة الزراعة المزدهرة، يظهر المصريون في هذه الجدارية وهم ينظرون إلى السماءل بترقب وثقة رمزاً للتواصل مع السماء واعتمادهم عليها في رعاية محاصيلهم».

وتعكس اللوحة جمالية الطبيعة وتنوعها في وادي النيل، حيث يعتمد النيل كمصدر حيوي أساسي للحياة والزراعة وتظهر المزارع وهو يروي حقوله بمياه النهر الخصبة، ويتجسد في الجدارية روح الوحدة بين الإنسان والطبيعة حيث يعيش المصريون بتفاعل مع العناصر الطبيعية لضمان استمرارية حياتهم وازدهارها.