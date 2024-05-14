رابط التقديم في معهد معاوني الأمن 2024.. اعرف الموعد وخطوات التسجيل

أعلنت وزارة الداخلية، قبول دفعة جديدة بمعهد معاوني الأمن، إذ تحرص الوزارة في مثل هذا التوقيت كل عام، على فتح الباب للراغبين في الالتحاق بالمعهد، وحددت موعد استقبال الطلبات ورابط التقديم في معهد معاوني الأمن 2024.

موعد التقديم في معهد معاوني الأمن 2024

حددت وزارة الداخلية موعد التقديم في معهد معاوني الأمن 2024، يوم 18 مايو الجاري، ويستمر التقديم حتى يوم 27 من شهر يونيو المقبل، لتكون المدة المحددة للتقديم للمعهد 40 يوما.

رابط التقديم في معهد معاوني الأمن 2024

ذكرت وزارة الداخلية، في بيان، خطوات التقديم في معهد معاوني الأمن 2024، عبر الرابط المخصص، والتي جاءت كالتالي:

- يقوم الراغب في التقديم لمعهد معاوني الأمن، بالدخول إلى موقع وزارة الداخلية بالبحث عنه عبر محرك البحث جوجل، أول بالدخول إلى الرابط الخاص بالتقديم مباشرة من هنــــــــــــا.

- وبعد ذلك يدخل الراغب في التقديم البريد الإلكتروني الخاص به، والذي قام بالتسجيل على الموقع من خلاله سابقا، بالإضافة إلى كلمة المرور.

- وفي حالة إذا كان الراغب في التقديم لم يكن لديه حساب على موقع وزارة الداخلية، يقوم بالضغط على إنشاء حساب جديد حتى يقوم بتسجيل حساب خاص به يمكن من خلال التقديم لمعهد معاوني الأمن 2024.

- بعد ذلك يبدأ الراغب في التقديم إدخال كل البيانات الخاصة به والمطلوبة منه للتقديم، وبعد التأكد من البيانات، التي تم إدخالها يتم الضغط على إرسال.