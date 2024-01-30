خطوات استخراج قيد عائلي للأب إلكترونيا عبر موقع وزارة الداخلية

في كثير من الأحيان، يحتاج الأشخاص إلى استخراج قيد عائلي حتى يتمكنوا من استخدامه في بعض الإجراءات التي يرغبون في إنهاءها، إذ يتيح القيد العائلي توضيح عدد أفراد الأسرة الخاصة بالأب، واسم الزوجة وعدد الأبناء وأسماءهم، وتتيح وزارة الداخلية للمواطنين فرصة استخراج الكثير من الأوراق والمستندات الهامة إلكترونيا دون أن يكون هناك حاجة للذهاب إلى مصلحة الأحوال المدنية، ويعد القيد العائلي من أبرز تلك المستندات التي يمكن استخراجها، ما يجعل الراغبون في استخراجه يرغبون في معرفة خطوات استخراج قيد عائلي للأب إلكترونيا.

شروط استخراج قيد عائلي للأب إلكترونيا

توفر خدمة الحصول على القيد العائلي من الإنترنت للمواطنين استخراج قيد عائلى للأب مقدم الطلب أو لشخص آخر في حدود الشروط والقوانين، والتي تتمثل في الآتي:

- لابد أن يكون تم استخراج شهادات ميلاد مميكنة لجميع أفراد الأسرة أو بطاقات للأشخاص الذين تخطوا 16 عاما.

- لابد أن تكون الحالة الاجتماعية الموجودة في البطاقة الشخصية للزوجين هي آخر حالة اجتماعية حالية.

- أن يكون الراغب في استخراج قيد عائلي هو صاحب الشأن أو له صلة قرابة حتى الدرجة الثانية، سواء كان «أب، أم، أخ، أخت»، ويجب كتابة بيانات الأسرة كاملة، والتي تتمثل في «زوج، زوجة، أبناء».

- يجب أن يكون سبق له طباعة وثيقة زواج مميكنة.

- في حال وجود طلاق يجب كتابة بيانات الطلاق كاملة.

- في حالة وجود أكثر من زوجة يجب كتابة أسماء الزوجات والأبناء كاملة والأرقام القومية لهم.

- في حالة وفاة أحد أفراد القيد العائلي، يجب أن تكون شهادة الوفاة مطبوعة مميكنة سابقا.

خطوات استخراج قيد عائلي للأب إلكترونيا

- يقوم الراغب في استخراج قيد عائلي إلكترونيا بالدخول إلى موقع وزارة الداخلية الرسمي بالبحث عنه عبر محرك البحث جوجل، أو بالدخول مباشرة غليه من هنــــــــــــا.

- اختيار الأيقونة الخاصة بخدمات الأحوال المدنية الموجودة أعلى منتصف الصفحة الرئيسية.

- وبعدها يتم اختيار الأيقونة الخاصة بالخدمات الإلكترونية، والتي تحتوي على العديد من الخدمات التي يمكن إجراءها عبر موقع الوزارة.

- ثم يتم الضغط على أيقونة «قيد عائلي»، الموجودة ضمن العديد من الخدمات الإلكترونية التي يمكن إجراءها عبر موقع وزارة الداخلية.

- ثم يتم الضغط على زر بدء الخدمة، حتى يتمكن المستخدم من إدخال جميع البيانات المطلوبة للاستخراج، ثم الضغط على تسجيل الطلب حتى يتم أرساله إلى قاعدة البيانات.

الأوراق المطلوبة لاستخراج قيد عائلي

- صورة من بطاقة الرقم القومي للراغب في استخراج القيد العائلي.

- صورة من عقد الزواج أو وثيقة الطلاق.

- صورة من بطاقة الرقم القومي لكل من الزوج، والزوجة، كما يمكن تقديم نسخة من شهادة ميلاد الزوج والزوجة.

- صورة من شهادة ميلاد جميع أبناء الأسرة.

- صورة من شهادة وفاة كل فرد متوفي من أفراد الأسرة إن وجد.

- وثيقة توضح الموقف التجنيدي لذكور الأسرة.

وبعد استيفاء هذه الأوراق، يجب سداد الرسوم المطلوبة لاستخراج القيد العائلي كي تتمكن من استخراج القيد.

تكلفة استخراج قيد عائلي من النت

وعن تكلفة استخراج قيد عائلي إلكترونيا للأب من الإنترنت، حددت وزارة الداخلية عبر موقعها تكلفة إجراء الخدمة لتكون 65 جنيها.

ما مدة استخراج القيد العائلي؟

في حال إذا كان المستخدم يرغب في الحصول على القيد العائلي إلكترونيا، يمكن استخراجه خلال مدة عمل تصل إلى 7 أيام عمل، وفق ما حددته وزارة الداخلية عبر الموقع الرسمي الخاص بها.

استخراج قيد عائلي مميكن ثاني مرة

وفي حالة إذا رغب المواطن في استخراج قيد عائلي مميكن ثاني مرة، يمكن استخراجه عبر موقع وزارة الداخلية من خلال إجراء الخطوات السالف ذكرها سابقا، دون أن يكون هناك اختلاف في الخطوات المطلوبة.

خطوات استخراج قيد عائلي من السجل المدني

وفي حال إذا رغب المواطن في استخراج القيد العائلي من السجل المدني، يتوجه إلى السجل المدني التابع له وفق منطقته السكنية، مصطحبا معه المستندات السالف ذكرها، ثم يقوم باستيفاء نموذج لاستخراج القيد العائلي، وبعدها يملأ كافة البيانات المطلوب إدخالها في النموذج ليتم إرفاقه مع الأوراق.

هل يمكن استخراج قيد عائلي من العباسية؟

تتيح مصلحة الأحوال المدنية بالعباسية للمواطنين من كافة أنحاء الجمهورية فرصة استخراج أي من المستندات التي يرغبون بها، ومن أبرز تلك المستندات استخراج قيد عائلي للأب، كما يمكن استخراجه مستعجل من العباسية أيضا، ليتم استلامه في اليوم نفسه.