«النقل»: شركة نمساوية تستعد لتوريد أسطول ماكينات صيانة وتجديد السكة الحديد 

كشفت وزارة النقل تفاصيل اللقاء الذي عُقد مع جورج بوستينجر سفير النمسا الجديد بالقاهرة ووفود 9 شركات نمساوية متخصصة في قطاعات السكك الحديدية، بحضور قيادات هيئة السكك الحديدية ووزارة النقل، حيث يأتي اللقاء في إطار اهتمام الوزارة لتطوير مرفق السكة الحديد بكل قطاعاته، سواء في مجال البنية التحتية أو الوحدات المتحركة أو نظم الإشارات وغيرها، بالتعاون مع كبرى شركات القطاع الخاص العالمية المتخصصة في هذا المجال لتنفيذ التطوير، مؤكدة التطلع لمزيد من التعاون المشترك مع الشركات النمساوية في هذا المجال.

أعمال صيانة وتجديد السكك

بحث الاجتماع موقف عدد من المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها بالتعاون مع الشركات النمساوية مثل التعاون مع شركة بلاسر النمساوية لصيانة ورفع كفاءة أسطول ماكينات هندسة السكة المستخدمة في أعمال صيانة وتجديد السكك والمفاتيح بشبكة السكك الحديدية، حيث إن هناك تعاون تاريخي بين الهيئة القومية لسكك حديد والشركة.

وأكدت وزارة النقل، أنّ شركة بلاسر النمساوية وردت أسطول الماكينات الخاصة بصيانة وتجديدات السكك والمفاتيح وتم إنشاء شركة بلاسر مصر، كما فازت مؤخرا بتوريد 14 ماكينة مختلفة الطرازات «فج – دك – تشكيل» وجار الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتوقيع العقد والذي يشتمل على أعمال الصيانة وقطع الغيار والعمالة لمدة 5 سنوات.

إنشاء شركة مشتركة لصيانة ماكينات تجديدات السكة

وسبق وجرى توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة السكة الحديد وشركة بلاسر النمساوية لإنشاء شركة مشتركة لصيانة ماكينات تجديدات وصيانة السكة الموجودة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، وجار اختيار أنسب المواقع لإنشاء الشركة بأحد ورش السكة الحديد ليصبح المركز صرح كبير لصيانة المعدات الخاصة بالمشروعات المصرية والمساهمة في صيانة المعدات التي وردتها الشركة إلى دول الشرق الأوسط وأفريقيا.