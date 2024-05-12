أسعار تذاكر متحف السكة الحديد 2024 للمصريين والأجانب

حددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أسعار تذاكر متحف السكة الحديد 2024، لجميع الفئات للمصريين والأجانب ومجموعة الطلاب المصريين والطلاب الأجانب والمدارس الدولية والتصوير بالكاميرا أو بالهاتف المحمول والدخول لقاطرة سعيد باشا والتصوير بها، فضلاً عن مواعيد استقبال الزائرين.

أسعار تذاكر متحف السكة الحديد 2024

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، أسعار تذاكر متحف السكة الحديد 2024، وهي كالآتي:

- بالنسبة للمصريين: 10 جنيهات.

- بالنسبة للأجانب: 100 جنيه.

- مجموعة الطلاب المصريين: 5 جنيهات للفرد بخطاب مُعتمد.

- الطلاب الأجانب: 50 جنيهًا للفرد.

- المدارس الدولية: 25 جنيهًا.

- التصوير بالكاميرا أو بالهاتف المحمول: 10 جنيهات.

- الدخول لقاطرة سعيد باشا والتصوير بها: 20 جنيهًا.

وأوضحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أن المتحف يستقبل الزائرين بداية من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد الظهر.

أبرز المعلومات عن متحف السكة الحديد

- يعد متحف السكة الحديد واحد من أعرق وأقدم متاحف السكك الحديدية في العالم.

- جرى افتتاحه في 15 يناير 1933 وتم إعادة تطويره وافتتاحه في مارس 2016.

- يتيح لزواره إمكانية التعرف على مراحل تطور السكك الحديدية في مصر.

- يتضمن نماذج لقطارات وعربات من حقب زمنية مختلفة.

- يتيح للزوار متابعة أنظمة الإشارات ووسائل التشغيل اليدوية القديمة .

- يتضمن لافتات استرشادية تمنح الزائر كل ما يريد من معلومات مصاحبة للقطع والتحف الفنية المُبهِرة.

- يوجد بالمتحف مكتبة تحتوى على العديد من الكتب والمجلدات التاريخية والنادرة التي تتناول تاريخ السكة الحديد داخل مصر وخارجها .

- يحتوى على ما يقرب من 700 نموذج ومعروض.

- يتضمن مجموعة من الوثائق والخرائط والبيانات الإحصائية تبين تطور النقل والسكك الحديدية.

- تم تشييده في 26 أكتوبر 1932 افتتح لاستقبال الزوار في 15 يناير 1933 في ميدان رمسيس بمناسبة انعقاد المؤتمر الدولي للسكك الحديدية .