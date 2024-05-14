بعد وفاته أثناء النزال.. 7 معلومات عن شريف لوال الملاكم البريطاني

قدم شريف لوال الملاكم البريطاني، مسيرة رياضية لافتة من الهاوية حتى الاحتراف، وصولا إلى آخر مباراة لعبها قبل ساعات، وتلقيه الضربة القاضية على يد خصمه البرتغالي مالام فاريلا، في الجولة الرابعة من مباراة الوزن المتوسط، ليسقط على الحلبة مغشيًا عليه في الحال، ويشخص الأطباء حالته بأنها سكتة قلبية، ليرحل على إثرها تاركًا مسيرة حافلة بالإنجازات، حظى على إثرها بمكانة خاصة في قلوب الجماهير من محبيه.

وفاة شريف لوال الملاكم البريطاني

بعد سقوطه نقل بسيارة إسعاف إلى مستشفى قريبة من الملعب، لكن كان شريف لوال الملاكم البريطاني، قد توفي بعد الضربة القاضية هذه مباشرةً، وأعلنت هيئة الملاكمة البريطانية خبر الوفاة في بيان: «لسوء الحظ أثناء نزال المباراة توفي شريف وانهار، على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلها المسعفون»، ويعد أمر وفاته في أيدي مجلس الإدارة، وسيقومون بتقييم الحادث.

كان هذا حادثًا مأساويًا لحلبة الملاكمة، ولم يستوعبه المشاركين حتى الآن، إذ أعلن منظمو النزال النبأ، وفقًا لصحيفة «ذا صن» البريطانية: «كان هذا حادثًا مأساويًا نتعاطف بشدة مع عائلة شريف، حقًا إنه وقت صعب لجميع المشاركين في رياضة الملاكمة، ونحن نحاول استيعاب ما حدث».

بعد وفاته .. معلومات عن شريف لوال الملاكم البريطاني

نقدم لكم معلومات عن شريف لوال الملاكم بريطاني، بحسب صحيفة «ذا جرديان» البريطانية، تتمثل في التالي:

وُلد عام 1995.

يبلغ من العمر 29 عامًا.

بدأ رياضة الملاكمة في عام 2018.

تدرب في نادي سانت بانكراس للملاكمة في بريطانيا، على يد سي جيه حسين.

تنافس في بطولة النخبة الوطنية العام الماضي، قبل أن يصبح محترفًا.

كان هذا أول ظهور احترافي له.

توفي بسقوطه مغشيًا على الأرض، إثر تعرضه لضربة شديدة في صدغه، في مركز هارو الترفيهي.